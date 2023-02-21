Резніков про нові призначення в Міноборони: «це безперечне посилення»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що призначення Віталія Дейнеги, Андрія Шевченка та Олександра Павлюка є «безперечним посиленням» команди Міноборони.

«Нові заступники – done. Сьогодні Кабінет міністрів підтримав мої подання щодо призначення заступниками міністра оборони Віталія Дейнегу і Андрія Шевченка. 14 лютого уряд підтримав також подання про призначення першим заступником міністра генерал-лейтенанта, Героя України Олександра Павлюка. Це безперечне посилення команди міністерства. Попереду ще багато викликів і кропіткої роботи», – написав він у фейсбуці.



Після свого призначення Віталій Дейнега зауважив, що на те, щоб увійти в курс справ, піде час, але вже зараз він заявив, що потребуватиме кадрового посилення.

«Для початку дуже потрібен сильний HR або компанія, яка надає відповідні послуги. Треба перебрати весь персонал і переписати штатну структуру. Точно можу сказати що потрібні сильні менеджери, люди з досвідом державного управління, юристи та просто люди які гарно розуміють як працює державний апарат та ЗСУ. Потрібні ІТ-шники..Людям, які отримали інвалідність на війні буде надаватися перевага. Але за наявності компетенцій і людських якостей», – написав він у фейсбуці.

Для майбутніх підлеглих Віталій Дейнега назвав три основні принципи співпраці – чесність, субординація, конкуренція.

Кабмін 21 лютого призначив Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка заступниками міністра оборони. Минулого тижня уряд призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.