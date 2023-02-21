Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Резніков про нові призначення в Міноборони: «це безперечне посилення»

Олексій Резніков каже, що попереду «ще багато викликів і кропіткої роботи»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що призначення Віталія Дейнеги, Андрія Шевченка та Олександра Павлюка є «безперечним посиленням» команди Міноборони.

«Нові заступники – done. Сьогодні Кабінет міністрів підтримав мої подання щодо призначення заступниками міністра оборони Віталія Дейнегу і Андрія Шевченка. 14 лютого уряд підтримав також подання про призначення першим заступником міністра генерал-лейтенанта, Героя України Олександра Павлюка. Це безперечне посилення команди міністерства. Попереду ще багато викликів і кропіткої роботи», – написав він у фейсбуці.

Після свого призначення Віталій Дейнега зауважив, що на те, щоб увійти в курс справ, піде час, але вже зараз він заявив, що потребуватиме кадрового посилення.

«Для початку дуже потрібен сильний HR або компанія, яка надає відповідні послуги. Треба перебрати весь персонал і переписати штатну структуру. Точно можу сказати що потрібні сильні менеджери, люди з досвідом державного управління, юристи та просто люди які гарно розуміють як працює державний апарат та ЗСУ. Потрібні ІТ-шники..Людям, які отримали інвалідність на війні буде надаватися перевага. Але за наявності компетенцій і людських якостей», – написав він у фейсбуці.

Для майбутніх підлеглих Віталій Дейнега назвав три основні принципи співпраці – чесність, субординація, конкуренція.

Кабмін 21 лютого призначив Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка заступниками міністра оборони. Минулого тижня уряд призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG