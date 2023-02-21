Кабмін призначив нових заступників міністра оборони Резнікова

Кабінетом Міністрів України призначив Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка заступниками міністра оборони.



Як повідомив у телеграмі постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, призначено:

Віталія Дейнегу заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Андрія Шевченка заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Раніше 14 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що запросив до команди Міноборони нових людей. Він подав на погодження президенту кандидатури: Олександра Павлюка на посаду першого заступника міністра, засновника фонду «Повернись живим»Віталія Дейнегу на посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації та колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка на посаду заступника з питань європейської інтеграції.

Кабінетом міністрів України 14 лютого призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.