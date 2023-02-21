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Кабмін призначив нових заступників міністра оборони Резнікова

Минулого тижня уряд призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.

Кабінетом Міністрів України призначив Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка заступниками міністра оборони.

Як повідомив у телеграмі постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, призначено:

  • Віталія Дейнегу заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Андрія Шевченка заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Раніше 14 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що запросив до команди Міноборони нових людей. Він подав на погодження президенту кандидатури: Олександра Павлюка на посаду першого заступника міністра, засновника фонду «Повернись живим»Віталія Дейнегу на посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації та колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка на посаду заступника з питань європейської інтеграції.

Кабінетом міністрів України 14 лютого призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.

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