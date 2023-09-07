«Ми не даємо Україні готівку» – Волкер про військову допомогу на тлі корупційних скандалів

Українці мають серйозно ставитися до проблем корупції, але ситуація в Україні не вийшла з-під контролю, заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України в 2017-2019 роках Курт Волкер.

7 вересня він поспілкувався із журналістами в Амерікан Юніверсіті Київ.

На запитання чи можуть останні корупційні скандали, які розгоралися в Україні, вплинути на військову допомогу, Волкер відповів, що проблеми із корупцією є у кожній країні, і в Україні ситуація – не найгірша.

«Люди в Україні повинні серйозно ставитися до проблем корупції, і це важливо. Якщо у вас є відчуття, що корупція вийшла з-під контролю, і ми не можемо виділити допомогу Україні, тому що вона буде втрачена, це буде проблемою. Але зараз це не так. Кожна країна має проблеми з боротьбою та запобіганням корупції та контролем над нею. Якщо її виявлять, то має бути відповідальність. У кожній країні це є. І Україна не є винятком. І я не думаю, що Україна сьогодні в гіршій ситуації, ніж багато інших країн. Важливо бути пильними», – заявив американський дипломат.

За його словами, як президент Зеленський, так і адміністрація США зосереджені на тому, щоби не потрапити «в ситуацію, коли доведеться ризикувати рівнем допомоги».

Курт Волкер каже: американцям слід розуміти, що допомогу Україна отримує не готівкою.

«Тут є ще один момент, який більше орієнтований на американську аудиторію, ніж на українську, принаймні, коли йдеться про військову допомогу. Ми повинні чітко усвідомлювати, що ми не даємо Україні готівку. Що ми робимо, ми підраховуємо вартість військової підтримки, яку ми надаємо Україні. Це обладнання, це боєприпаси, це навчання, все, що є. Ми підраховуємо цю вартість, і це сума в доларах. Але це не готівка, яку везуть в Україну. Це реальні товари чи послуги, які ми надаємо Україні. І тому можливість для корупції тут є надзвичайно низькою порівняно з тим, якби це була просто передача готівки Україні. Тож, американський народ має бути впевнений у тому, що військова допомога надходить туди, де вона потрібна, і використовується», – резюмував Курт Волкер.

Напередодні в Держдепартаменті зауважили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на 43,2 млрд доларів, 2,9 млрд доларів гуманітарної допомоги і 20,5 млрд доларів бюджетної підтримки через механізми Світового банку.