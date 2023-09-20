Держсекретар США проведе переговори щодо Карабаху з Баку і Єреваном

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе переговори з Баку та Єреваном щодо врегулювання ситуації навколо Нагірного Карабаху – азербайджанського регіону, населеного переважно етнічними вірменами, повідомляє Reuters.

19 вересня азербайджанська армія оголосила про «антитерористичну операцію» в Карабаху з метою відновлення конституційного ладу. Баку повідомив про удари по обʼєктах вірменської армії та вірменських збройних підрозділів у Карабаху. Єреван присутність своїх військових у регіоні заперечує.

Перед оголошенням операції Баку звинуватив фактичну владу Карабаху в організації терактів. За даними азербайджанської сторони, 19 вересня на міни наїхали два автомобілі. Загинули шестеро людей, серед яких четверо співробітників МВС Азербайджану.

Увечері 19 вересня азербайджанська армія прорвала у кількох місцях лінію опору вірменських сил у Карабаху, заявив радник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв. За словами Гаджієва, Баку готовий до переговорів із представниками етнічних вірмен, якщо вони складуть зброю та «піднімуть білий прапор».

Жителі Степанакерта, адміністративного центру Карабаху (азербайджанська назва – Ханкенді), повідомляли про обстріли, які було чути у місті. ЗМІ повідомляли про відключення електрики.

Вірменська служба Радіо Свобода повідомила, що за добу у Нагірному Карабаху загинули щонайменше 25 людей. Російські миротворці, які перебувають у регіоні, евакуювали з небезпечних районів близько 500 людей. Баку повідомив про загибель одного мешканця міста Шуша.

На 21 вересня заплановано засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Карабаху.

США, Росія та Євросоюз закликали сторони конфлікту припинити бойові дії. Свою підтримку діям Баку під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку висловив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Територія Нагірного Карабаху за міжнародним правом є частиною Азербайджану. Населення регіону переважно становлять етнічні вірмени. З початку 1990-х Баку не контролював усю колишню Нагірно-Карабаську автономну область, а також прилеглі райони, які до загострення міжетнічного конфлікту населяли переважно азербайджанці.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. Баку повернув собі під контроль частину територій Нагірного Карабаху та прилеглі райони Азербайджану.