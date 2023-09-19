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Нова війна на Кавказі? Ось що відбувається у Нагірному Карабаху

Вид на розділене між вірменами та азербайджанцями село Тагхавард в Нагірному Карабаху (архівне фото)

Азербайджан повідомив про «антитерористичні заходи» в Нагірному Карабаху для відновлення конституційного ладу і витіснення того, що Баку називає вірменськими військовими формуваннями, що може бути початком нової війни – вже другої за останні три роки. Баку також говорить про потребу «демонтажу» сепаратистської влади Нагірного Карабаху, який Азербайджан вважає своєю територією.

За повідомленнями з Нагірного Карабаху, вибухи чути в адміністративному центрі анклаву – місті Степанакерт.

Баку заявив про початок «антитерористичної операції», звинувачуючи в «терористичних діях» місцеві вірменські військові сили Карабаху.

Також Баку говорить про утворення «гуманітарних коридорів» для евакуації цивільного населення і про потребу «відновлення конституційного ладу Республіки Азербайджан».

Люди тікають в напрямку сховища під час обстрілу Степанакерта (Ханкенді азербайджанською мовою). 19 вересня 2023 року
Люди тікають в напрямку сховища під час обстрілу Степанакерта (Ханкенді азербайджанською мовою). 19 вересня 2023 року

Приводом для дій Баку називає підрив на міні шістьох азербайджанців на території Нагірного Карабаху.

Як кажуть місцеві мешканці в Степанакерті, обстріл відбувається з боку міста Шуша, яке було відбито азербайджанськими силами під час попередньої війни три роки тому.

«Звуки вибухів чути зараз в Степанакерті. Батьки швидко забирають дітей у сховища. З мого балкону я можу чути звуки вибухів, які надходять з Шуші з різних боків. Звуки перших вибухів було чути поруч, ці звуки не припиняються. Артилерія працює потужно, постріли тривають», – сказав Вірменській службі Радіо Свобода базований в Степанакерті журналіст Марут Ванян.

Вірменія каже, що її війська не присутні в Карабаху, а натомість там є підрозділи сил карабахських вірмен.

Керівник Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян головує на нараді. 15 вересня 2023 року, Степанакерт (ілюстраційне фото)
Керівник Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян головує на нараді. 15 вересня 2023 року, Степанакерт (ілюстраційне фото)

А що Москва?

Міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах частиною Азербайджану, але місцеве населення там переважно етнічне вірменське. Цей регіон фактично відокремився від Азербайджану на початку 1990-х років після війни.

Азербайджан взяв під контроль значні території в Карабаху та довкола нього під час війни восени 2020 року, але вірмени вважають Карабах своєю прадавньою землею, включно з адміністративним центром Степанакертом.

Військовослужбовці азербайджанської армії несуть прапор своєї країни на відзначення першої річниці завершення війни 2020 року за Нагірний Карабах. Баку, 10 листопада 2021 року (ілюстраційне фото)
Військовослужбовці азербайджанської армії несуть прапор своєї країни на відзначення першої річниці завершення війни 2020 року за Нагірний Карабах. Баку, 10 листопада 2021 року (ілюстраційне фото)

Кількатижнева війна в 2020 році завершилась перемир’ям під егідою Росії, яка надіслала до регіону своїх миротворців, але це перемир’я увесь час було нестабільним і багаторазово порушувалось.

Вірменія звинуватила Москву, яка вже понад півтора року здійснює агресію проти України, в тому, що Росія занадто відволікається на війну з Україною і не може гарантувати безпеку Вірменії.

Росія, як сказала речниця її МЗС Марія Захарова, нині перебуває в контакті як з Баку, так і з Єреваном.

Російська військова колона рухається на місце дислокації миротворчої місії в Нагірному Карабаху. 13 листопада 2020 року (архівне фото)
Російська військова колона рухається на місце дислокації миротворчої місії в Нагірному Карабаху. 13 листопада 2020 року (архівне фото)

Азербайджан каже, що повідомив про свої дії російських миротворців та спільний турецько-російський центр спостереження, який наглядає за дотриманням перемир’я після війни три роки тому.

«Усунути автономію»

МЗС Азербайджану заявило 19 вересня, що мир в Нагірному Карабаху може настили лише після повного виведення вірменських військових формувань з регіону і «усунення сепаратистської влади Карабаху.

Ескалація напруги сталася днем по тому, як до Карабаху – після довгої затримки – прибули двома дорогами гуманітарні вантажі з продовольством та медикаментами.

Люди поблизу будівлі парламенту Нагірного Карабаху після обрання нового президента анклаву. Степанакерт, 9 вересня 2023 року (ілюстраційне фото)
Люди поблизу будівлі парламенту Нагірного Карабаху після обрання нового президента анклаву. Степанакерт, 9 вересня 2023 року (ілюстраційне фото)

Донедавна діяли дуже суворі обмеження на пересування вантажів Лачинським коридором, який з’єднує Вірменію з Карабахом, і азербайджанська сторона пояснювали затримки тим, що цим коридором нібито доставлялись озброєння для карабахських вірмен.

Вірменія вважала дії Баку незаконними, а в понеділок 18 вересня МЗС Вірменії сказало, що позиція Азербайджану виглядала такою, що Баку ніби готується до військових дій.

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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

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