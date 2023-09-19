Нова війна на Кавказі? Ось що відбувається у Нагірному Карабаху

Азербайджан повідомив про «антитерористичні заходи» в Нагірному Карабаху для відновлення конституційного ладу і витіснення того, що Баку називає вірменськими військовими формуваннями, що може бути початком нової війни – вже другої за останні три роки. Баку також говорить про потребу «демонтажу» сепаратистської влади Нагірного Карабаху, який Азербайджан вважає своєю територією.

За повідомленнями з Нагірного Карабаху, вибухи чути в адміністративному центрі анклаву – місті Степанакерт.

Баку заявив про початок «антитерористичної операції», звинувачуючи в «терористичних діях» місцеві вірменські військові сили Карабаху.

Також Баку говорить про утворення «гуманітарних коридорів» для евакуації цивільного населення і про потребу «відновлення конституційного ладу Республіки Азербайджан».

Приводом для дій Баку називає підрив на міні шістьох азербайджанців на території Нагірного Карабаху.

Як кажуть місцеві мешканці в Степанакерті, обстріл відбувається з боку міста Шуша, яке було відбито азербайджанськими силами під час попередньої війни три роки тому.

«Звуки вибухів чути зараз в Степанакерті. Батьки швидко забирають дітей у сховища. З мого балкону я можу чути звуки вибухів, які надходять з Шуші з різних боків. Звуки перших вибухів було чути поруч, ці звуки не припиняються. Артилерія працює потужно, постріли тривають», – сказав Вірменській службі Радіо Свобода базований в Степанакерті журналіст Марут Ванян.

Вірменія каже, що її війська не присутні в Карабаху, а натомість там є підрозділи сил карабахських вірмен.

А що Москва?

Міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах частиною Азербайджану, але місцеве населення там переважно етнічне вірменське. Цей регіон фактично відокремився від Азербайджану на початку 1990-х років після війни.

Азербайджан взяв під контроль значні території в Карабаху та довкола нього під час війни восени 2020 року, але вірмени вважають Карабах своєю прадавньою землею, включно з адміністративним центром Степанакертом.

Кількатижнева війна в 2020 році завершилась перемир’ям під егідою Росії, яка надіслала до регіону своїх миротворців, але це перемир’я увесь час було нестабільним і багаторазово порушувалось.

Вірменія звинуватила Москву, яка вже понад півтора року здійснює агресію проти України, в тому, що Росія занадто відволікається на війну з Україною і не може гарантувати безпеку Вірменії.

Росія, як сказала речниця її МЗС Марія Захарова, нині перебуває в контакті як з Баку, так і з Єреваном.

Азербайджан каже, що повідомив про свої дії російських миротворців та спільний турецько-російський центр спостереження, який наглядає за дотриманням перемир’я після війни три роки тому.

«Усунути автономію»

МЗС Азербайджану заявило 19 вересня, що мир в Нагірному Карабаху може настили лише після повного виведення вірменських військових формувань з регіону і «усунення сепаратистської влади Карабаху.

Ескалація напруги сталася днем по тому, як до Карабаху – після довгої затримки – прибули двома дорогами гуманітарні вантажі з продовольством та медикаментами.

Донедавна діяли дуже суворі обмеження на пересування вантажів Лачинським коридором, який з’єднує Вірменію з Карабахом, і азербайджанська сторона пояснювали затримки тим, що цим коридором нібито доставлялись озброєння для карабахських вірмен.

Вірменія вважала дії Баку незаконними, а в понеділок 18 вересня МЗС Вірменії сказало, що позиція Азербайджану виглядала такою, що Баку ніби готується до військових дій.