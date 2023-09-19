МЗС радить українцям не їхати в Нагірний Карабах і уникати місць масового скупчення людей у Єревані

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від відвідування Нагірного Карабаху через «загострення безпекової ситуації».

Крім того, громадянам України рекомендують уникати місць масового скупчення людей в містах Вірменії, зокрема Єревані.

«У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, українці можуть звертатися на цілодобову «гарячу лінію» посольства України в Вірменії: +374 7710 0273. Українські громадяни можуть також звертатися на «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 1588», – йдеться в повідомленні.

Ввечері 19 вересня у Єревані сотні демонстрантів, які зібралися біля будівлі уряду Вірменії, зажадали відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, який, на їхню думку, «нічого не робить» на тлі «антитерористичних заходів» Азербайджану в Карабаху. Повідомлялося про сутички між силовиками та протестувальниками. Крім штурму будівлі уряду, протестувальники заблокували посольство Росії у Єревані.

Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня заявило, що розпочинає в Нагірному Карабаху «антитерористичні заходи… з метою відновлення конституційного ладу».

Перед цим вранці Азербайджан повідомив, що внаслідок вибуху протитанкової міни, встановленої збройними підрозділами етнічних вірмен на ділянці автодороги Ахмедбейлі – Фізулі – Шуша, загинули двоє цивільних, які перебували в автомобілі та виконували електромонтажні роботи в цьому районі. За кілька годин Баку повідомив про новий вибух, цього разу заявивши, що загинули чотири співробітники МВС Азербайджану.

Медики у Нагірному Карабасі заявили, що в результаті військових дій загинули п’ятеро людей, 80 – поранені, серед яких є жінки і діти. За попередніми даними, 15 поранених – цивільні.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян негайно скликав засідання Ради безпеки країни і заявив, що сподівається на Москву, яка очолює військово-безпековий альянс, частиною якого є Вірменія, і міжнародне співтовариство, щоб допомогти зупинити атаки Баку.

«По-перше, Росія повинна зробити кроки, а по-друге, ми очікуємо, що Рада безпеки ООН також зробить кроки», – сказав Пашинян.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила журналістам у Москві, що Росія стурбована ескалацією, але її військові в регіоні продовжать свою місію. Вона додала, що Москва отримала повідомлення про наступ баку лише за «кілька хвилин» до його початку.

«Найголовніше – переконати і Єреван, і Баку відмовитися від застосування сили і сісти за стіл переговорів», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель засудив операцію і закликав Азербайджан припинити свою військову діяльність у Нагірному Карабасі, водночас заявивши, що Брюссель залишається відданим сприянню діалогу для встановлення тривалого миру в регіоні.

Населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область стала однією з точок конфлікту між Баку та Єреваном наприкінці існування Радянського Союзу. Сторони звинувачували одна одну в етнічних чистках, внаслідок війни 1992–1994 років вірмени, які складали більшість на території Карабаху, стали контролювати не тільки колишню автономію, а й прилеглі райони власне Азербайджану, звідки місцеві жителі вимушено втекли.

2020 року під час Другої Карабаської війни Азербайджан повернув під свій контроль прилеглі до Карабаху райони і частину території самої колишньої автономії.

З грудня 2022 року регіон перебуває у фактичній блокаді з боку азербайджанської армії. У серпні 2023 року вірменська влада в Степанакерті оголосила, що на підконтрольній їй території почався голод.