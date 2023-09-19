В Єревані відбуваються протести через військову операцію Баку в Карабаху. Повідомляють про сутички

У центрі столиці Вірменії Єревана відбувається стихійна акція протесту через початок військової операції азербайджанської армії на території сепаратистського регіону Нагірного Карабаху.

Почалися сутички з поліцією, дехто з демонстрантів почав кидати в поліцейських каміння, передає кореспондент Радіо Свобода з місця подій.

Протестувальники вигукують гасла проти уряду і вимагають від прем’єр-міністра Нікола Пашиняна втручання у те, що відбувається.

Ще одна група протестувальників влаштувала акцію навпроти російського посольства. Учасники протесту вимагали, щоб «російські миротворці», які перебувають у регіоні, захистили цивільне населення від агресії.

Раніше голова комітету Держдуми Росії з оборони заявив, що російські сили в Нагірному Карабаху не мають права застосовувати зброю, якщо немає загрози для них самих.

Міноборони Росії заявило, що військові беруть участь у евакуації жителів із найнебезпечніших районів. За даними відомства, протягом дня за допомогою російського миротворчого контингенту евакуювалися близько 500 осіб, майже 200 із них діти.

19 вересня Міністерство оборони Азербайджану заявило, що розпочинає в Нагірному Карабаху «антитерористичні заходи… з метою відновлення конституційного ладу».

Перед цим вранці 19 вересня Азербайджан повідомив, що внаслідок вибуху протитанкової міни, встановленої збройними підрозділами етнічних вірмен на ділянці автодороги Ахмедбейлі – Фізулі – Шуша, загинули двоє цивільних, які перебували в автомобілі та виконували електромонтажні роботи в цьому районі. За кілька годин Баку повідомив про новий вибух, цього разу заявивши, що загинули чотири співробітники МВС Азербайджану.

Фактична влада у столиці Карабаху Степанакерті (азербайджанська назва Ханкенді) заперечила твердження Баку і заявило, що сьогодні Азербайджан розпочав повномасштабні воєнні дії проти регіону. У регіоні заявляють про «інтенсивний артобстріл» з боку азербайджанських військ.

Азербайджан закликав до виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху. «Єдиним шляхом досягнення миру та стабільності в регіоні є безумовне та повне виведення вірменських збройних сил з Карабахського регіону Азербайджану та розпуск так званого режиму», – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни 19 вересня.

Міністерство оборони Вірменії, однак, заперечило заяву Баку, стверджуючи, що країна не має сил в Нагірному Карабасі і що наступ Баку «порушив режим припинення вогню по всій лінії зіткнення ракетно-артилерійськими ударами».

Медики у Нагірному Карабасі заявили, що в результаті військових дій загинули п’ятеро людей, 80 – поранені, серед яких є жінки і діти. За попередніми даними, 15 поранених – цивільні.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян негайно скликав засідання Ради безпеки країни і заявив, що сподівається на Москву, яка очолює військово-безпековий альянс, частиною якого є Вірменія, і міжнародне співтовариство, щоб допомогти зупинити атаки Баку.

«По-перше, Росія повинна зробити кроки, а по-друге, ми очікуємо, що Рада безпеки ООН також зробить кроки», — сказав Пашинян.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила журналістам у Москві, що Росія стурбована ескалацією, але її військові в регіоні продовжать свою місію. Вона додала, що Москва отримала повідомлення про наступ баку лише за «кілька хвилин» до його початку.

«Найголовніше – переконати і Єреван, і Баку відмовитися від застосування сили і сісти за стіл переговорів», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель засудив операцію і закликав Азербайджан припинити свою військову діяльність у Нагірному Карабасі, водночас заявивши, що Брюссель залишається відданим сприянню діалогу для встановлення тривалого миру в регіоні.

Населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область стала однією з точок конфлікту між Баку та Єреваном наприкінці існування Радянського Союзу. Сторони звинувачували одна одну в етнічних чистках, внаслідок війни 1992–1994 років вірмени, які складали більшість на території Карабаху, стали контролювати не тільки колишню автономію, а й прилеглі райони власне Азербайджану, звідки місцеві жителі вимушено втекли.

2020 року під час Другої Карабаської війни Азербайджан повернув під свій контроль прилеглі до Карабаху райони і частину території самої колишньої автономії.

З грудня 2022 року регіон перебуває у фактичній блокаді з боку азербайджанської армії. У серпні 2023 року вірменська влада в Степанакерті оголосила, що на підконтрольній їй території почався голод.