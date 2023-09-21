У «Дії» з’явиться мапа з «пунктами незламності» – Шмигаль

У додатку «Дія» напередодні опалювального сезону запустять сервіс із інформацією про«Пункти незламності», повідомив прем’єр-міністра Денис Шмигаль.

Він нагадав, що після початку повітряних атак РФ на енергетику минулої осені, в Україні розгорнули мережу «Пунктів незламності». У них, за його словами, «завжди є світло, тепло та зв’язок».

«Після закінчення опалювального сезону наш уряд продовжував удосконалювати мережу. Тож на виконання завдання глави держави доручив міністерствам цифровізувати дані про «Пункти незламності» в «Дії», – зазначив прем’єр.

Шмигаль підкреслив, що «це має бути зручний сервіс, де є всі важливі дані про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання».

12 вересня місцева влада повідомляла, що на Полтавщині з 1 жовтня мають розпочати свою роботу «Пункти незламності».