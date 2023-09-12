На Полтавщині з 1 жовтня розпочнуть роботу «Пункти незламності»

На Полтавщині з 1 жовтня мають розпочати свою роботу «Пункти незламності». Перед відкриттям вони всі мають бути обстежені комісіями при районній військовій адміністрації, пише місцеве видання «ТелеграфЪ».

Журналісти розповідають, що на апаратній нараді в Полтавській ОВА директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Чалий, доповів з питання «Про розгортання та функціонування «Пунктів незламності».

«У зв’язку із ракетними ударами РФ існує велика ймовірність виникнення перебоїв у роботі енергогенеруючих підприємств, операторів мобільного зв’язку та інших систем життєзабезпечення. Тому підготовка «Пунктів незламності» є дуже актуальним питанням», - повідомив Чалий.

Згідно із рішенням урядом «Пункти Незламності» мають бути готовими до 1 жовтня. Кабмін також визначив чек-лист (контрольний перелік дій), який визначає обладнання та засоби в пунктах незламності.