Галущенко: Україна не домовлятиметься з Росією про продовження транзиту газу

Україна не вестиме переговорів із Росією про продовження договору на транзит газу після завершення поточного – про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко українській службі «Голосу Америки» 16 серпня.

За словами міністра, продовження контракту залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без російського газу. При цьому Україна не буде виступати стороною переговорів із Росією щодо подальшого транзиту.

«Ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно», – заявив міністр.

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Як передає «Голос Америки», Галущенко висловив надію, що наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання і не потребуватиме російського палива:

«Я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося».

При цьому Галущенко зазначив, що ситуація лишається непередбачуваною, адже Росія може «припинити дію цього контракту в будь-який день»: «абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями».

У березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення, голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що транзит російського газу в Європу через Україну триває в звичайному режимі, попри війну, і Москва все ще оплачує послуги «твердою валютою».

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Водночас «Нафтогаз» повідомляв, що Україна більше не відповідає за безпеку транзиту газу з Росії до Європи через окуповані території

Нафтогазові доходи Росії у січні й лютому 2023 року знизилися майже наполовину порівняно з тим самим періодом минулого року, повідомило Міністерство фінансів Росії. Причиною такого зниження є зниження цін на нафту марки Urals і різке скорочення експорту природного газу. Загалом доходи бюджету Росії на початку цього року – на 25 відсотків менші, ніж торік.

Скорочення експорту газу зумовлене як економічними санкціями, запровадженими проти Росії країнами Євросоюзу, так і відмовою самої Росії постачати енергоносії «недружнім» країнам і зупинкою газопроводу «Північний потік».