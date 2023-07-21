Нова Зеландія розширила санкції проти Росії та Білорусі

Нова Зеландія запровадила санкції проти шести фізичних осіб та 17 організацій в Росії та Білорусі.

«Нові санкції спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, воєнізованих угруповань та осіб, причетних до незаконного перевезення та депортації українських дітей до Росії. Крім того, під санкції підпали ще кілька білоруських фінансових установ – у відповідь на зростаючу підтримку, що надається Білоруссю військовій агресії Росії в Україні», – повідомляє сайт уряду Нової Зеландії.

Санкції зокрема стосуються 14 фізичних та юридичних осіб із Росії. Це уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, уповноважена з прав дитини у Підмосков’ї Ксенія Мішонова та інші. Серед юридичних осіб у списку «Протон-Электротекс», «Электровыпрямитель» та «Радиоавтоматика».

Як повідомляє МЗС Нової Зеландії, підприємства, що потрапили під санкції, розробляють, виготовляють або постачають зброю, електронні компоненти і технології, що використовуються Росією.

Також під санкції потрапили шість фінансових інститутів Білорусі, включно з банками: «Банк розвитку Республіки Білорусь», «Банк Добробт», Белінвестбанк.

На сайті МЗС Нової Зеландії йдеться, що з березня 2022 року санкції були введені щодо більш ніж тисячі фізичних та юридичних осіб, які мають стратегічне чи економічне значення для російського уряду.

Крім персональних санкцій, влада Нової Зеландії ввела жорсткі економічні обмеження, що призвело до різкого скорочення торгівлі з Росією. Зокрема Нова Зеландія заборонила продавати в Росію свої морепродукти, вино, предмети розкоші. З Росії до країни тепер заборонено імпортувати нафтопродукти, газ, вугілля, горілку та ікру.