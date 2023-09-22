Bloomberg: німецька держкомпанія відновила торгівлю зрідженим газом із Росією

У Німеччині націоналізована Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) – колишній підрозділ російського «Газпрому» – планує завантажувати зріджений природний газ, вироблений на Ямальському заводі в Сибіру, на початку жовтня, пише видання Bloomberg.

Німеччина націоналізувала SEFE минулого року в розпал енергетичної кризи в Європі.



Згідно з даними порту, судно SEFE по річці Амур забере російський вантаж шляхом перевалки в Бельгії 1 жовтня і доставить його в Індію пізніше цього місяця.



«Німецькі порти не беруть участі в цьому процесі, а також європейські чи німецькі газові мережі», – сказав представник компанії електронною поштою. – «Тому ці поставки не доходять на німецький ринок, до промисловості чи споживачів у Німеччині».



За даними видання, компанія має довгостроковий контракт на купівлю обсягів ямальського зрідженого газу, який успадкував від «Газпрому». Вона також має окремі довгострокові зобов’язання щодо постачання індійській компанії GAIL Ltd.



Згідно з угодою 2018 року, SEFE повинна буде заплатити за обсяги поставки, навіть якщо вони не були взяті та транспортовані до Індії, за словами компанії. «Така процедура була б економічно невиправданою», – йдеться в повідомленні.

Хоча вантаж прямує до Індії, німецька державна компанія, яка має угоди з Росією, викликає деяку тривогу. Критики кажуть, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським ЗПГ через війну Кремля проти України.

Міністерство економіки Німеччини заявило Bloomberg, що вивчає це питання.



SEFE, колись відома як Gazprom Germania, зіткнулася з фінансовими проблемами через зв’язки з російським газовим гігантом у перші місяці війни минулого року, що спонукало уряд у Берліні втрутитися, щоб зупинити крах компанії. Після націоналізації фірми Німеччиною Москва застосувала щодо неї власні санкції, припинивши її доступ до російського ЗПГ. У червні Росія пом’якшила заборону на поставки ЗПГ.