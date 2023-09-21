Окрім Польщі, тривають переговори щодо експорту зерна з Угорщиною – Сольський

Україна веде також переговори щодо відновлення експорту зерна до Угорщини – про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський.

Говорячи про переговори з Польщею щодо відновлення аграрного експорту в ефірі національного телемарафону, міністр згадав, що схожі перемовини тривають із Будапештом:

«У нас розмова, якщо не помиляюся, була позавчора з угорським міністром, вона тривала близько години. Ми по черзі послухали один одного. Я послухав аргументи Угорщини, чому вона запровадила цю заборону. Я сказав, які в нас аргументи, яка пропозиція. На цей момент вони вже були ознайомлені».

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За словами Сольського, в спільних інтересах України та Угорщини сконцентруватися на експорті чотирьох основних культур.

«Ми по суті говоримо вже про деталі, на що угорська сторона погодилася і попередньо вважає наш план таким, що може бути прийнятий за умови роз’яснення до кінця. Також, очевидно, вони його додатково хочуть пояснити своїм асоціаціям фермерів. Вони вже готують, зрозуміло, ці питання. Тому я сподіваюся, що наступного тижня в нас буде наступний дзвінок, щоб ми подивилися, наскільки ми вже близько до якогось фіналізованого рішення», – додав Сольський.

Раніше Мінагрополітики повідомило про переговори голови відомства з польським колегою Робертом Телусом. Розмова стосувалася пропозиції України щодо врегулювання ситуації з експортом української агропродукції.

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15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною. Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Україна зі свого боку подала до Світової організації торгівлі позови проти цих країн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 вересня заявив, що уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам – Польщі, Угорщині, Словаччині – компроміс щодо української агропродукції. За його словами, українська сторона «буде надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги».

21 вересня стало відомо, що словацька та українська сторони домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, яка дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини.