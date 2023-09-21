Словаччина та Україна погодили систему торгівлі зерном замість заборони – словацьке міністерство

Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, яка дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини, повідомило Словацьке сільське господарство Міністерство.



Україна також погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини до Світової організації торгівлі (СОТ), йдеться в заяві словацького міністерства, наданій агентству Reuters.

Київ наразі про це не повідомляє. Проте напередодні міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що Микола Сольський провів онлайн-зустріч з міністром сільського господарства Словаччини Йозефом Бірешем. За повідомленням, Словаччина вже вивчає український план контролю імпорту українського зерна і вважає його прийнятним.

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною. Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України. Україна зі свого боку подала до Світової організації торгівлі позови проти цих країн.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 вересня заявив, що уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам – Польщі, Угорщині, Словаччині – компроміс щодо української агропродукції. За його словами, українська сторона «буде надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги».