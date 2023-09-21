«Домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн» – Сольський провів переговори з польським колегою

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, сторони обговорили пропозицію України щодо врегулювання ситуації з експортом української агропродукції та домовились «знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн».

За повідомленням, міністри погодились виробити найближчим часом варіант взаємодії щодо експорту, наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких планують обговорити підготовлені «питання від обох сторін».

Офіційна Варшава наразі про ці переговори не повідомляє.

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною. Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

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Україна зі свого боку подала до Світової організації торгівлі позови проти цих країн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 вересня заявив, що уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам – Польщі, Угорщині, Словаччині – компроміс щодо української агропродукції. За його словами, українська сторона «буде надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги».