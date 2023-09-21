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«Домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн» – Сольський провів переговори з польським колегою

Міністри погодились виробити найближчим часом варіант взаємодії щодо експорту української агропродукції

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, сторони обговорили пропозицію України щодо врегулювання ситуації з експортом української агропродукції та домовились «знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн».

За повідомленням, міністри погодились виробити найближчим часом варіант взаємодії щодо експорту, наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких планують обговорити підготовлені «питання від обох сторін».

Офіційна Варшава наразі про ці переговори не повідомляє.

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною. Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

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Україна зі свого боку подала до Світової організації торгівлі позови проти цих країн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 вересня заявив, що уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам – Польщі, Угорщині, Словаччині – компроміс щодо української агропродукції. За його словами, українська сторона «буде надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги».

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