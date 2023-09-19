Дуда у Нью-Йорку повторив позицію щодо українського зерна і пояснив, чому не відбулася його зустріч із Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у справі українського зерна він та польський уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів. Про це, як передає «Польське радіо», він сказав під час пресконференції в Нью-Йорку.

Дуда заявив, що Польща хоче максимально допомогти Україні, але має відстоювати свої інтереси. Також він закликав Україну пам’ятати про допомогу, яку вона отримує від Польщі.

Президент Польщі порівняв дії України із ситуацією потопельника, який хапається за соломинку.

«Україна піддається нападу Росії, вона, безсумнівно, перебуває в дуже складній ситуації. Вона хапається за все, що може. Чи можна мати до неї за це претензії? Ну, звичайно, можна. Чи потрібно нам діяти, щоб захистити себе від того, аби потопаючий завдав нам шкоди? Звісно, ми повинні діяти, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий заподіяв нам шкоду, тому що якщо потопаючий завдасть нам шкоди і втопить нас, він позбудеться допомоги», – заявив польський президент.

Анджей Дуда також повідомив, що запланована зустріч із Володимиром Зеленським не відбулася через перенесення часу його виступу на Асамблеї ООН. Анджей Дуда висловив сподівання, що розмова відбудеться пізніше.

«Наразі це знято з порядку денного», – сказав Дуда.

Раніше повідомлялося, що президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда 19 вересня мали зустрітися у Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї ООН, щоб обговорити питання щодо українського зерна.

Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про односторонні обмеження.

Натомість Болгарія підтримала ідею припинити обмеження імпорту українського зерна, а Румунія, на яку зараз припадають найбільші об’єми експорту й подальшого транзиту української агропродукції, утрималась від запровадження односторонніх заборон. Бухарест заявив, що «залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів».