Прем’єр Польщі: «ми більше не передаємо Україні зброю»

Польща заявила, що більше не буде надавати озброєння Україні і натомість зосередиться на власному захисті.



Польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького запитали в середу, чи його країна продовжуватиме підтримувати Київ, незважаючи на суперечку.



«Ми більше не передаємо Україні зброю, тому що зараз ми озброюємо Польщу більш сучасною зброєю», – сказав Моравецький, якого цитує AFP.



Напередодні Варшава викликала українського посла, щоб передати протест через виступ українського президента Володимира Зеленського в ООН.



«З початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала наші чорноморські та азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників… Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», – заявив президент.

Після цього Міністерство закордонних справ України закликало «польських друзів відкинути емоції». У відомстві додали, що українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

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15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною. Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України. Україна зі свого боку подала до Світової організації торгівлі позови проти цих країн.

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Після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Польща була однією з прихильників України та є одним із головних постачальників зброї для Києва. Значна частина зброї, яку США та інші країни надсилають в Україну, проходить через Польщу, яка межує з Україною на заході.



Польща також приймає близько мільйона українських біженців, які скористалися різними видами державної допомоги.