«Не будемо говорити мовою ультиматумів» – Тарас Качка про компроміс для Польщі щодо української агропродукції

Консенсус щодо української агропродукції, який запропонували Польщі, «фактично враховує усі побоювання польських фермерів», заявив заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок).



«Ми запропонували консенсус для Польщі. І ми наполягаємо далі, що цього консенсусу треба дотримуватися і скористатися з цього консенсусу. Те, що запропонував український уряд, – це фактично врахування усіх без винятку побоювань польських фермерів. А те, що нас обурює, це те, що польський уряд думає, що є легші рішення, як, наприклад, заборона збіжжя. Лише в цьому є непорозуміння. Ми хочемо ще раз і ще раз наголосити: те, що ми пропонуємо, те, що ми запропонували вже і в п’ятницю, і в понеділок, – це фактично врахування інтересів польських фермерів для того, щоб зняти цю нікому не потрібну заборону, яка шкідлива, власне, для Польщі в першу чергу», – розповів він.



За його словами, польська сторона наразі не відповіла на пропозицію України.



«На сьогоднішній день, я так розумію, польський уряд думає, а поки що ми ведемо дискусію у такому лише публічному форматі, на жаль. Хоча в нас є робочі механізми дискусії з Європейською комісією, і, як засвідчує діалог з усіма іншими чотирма державами, в нас є конструктив. Навіть з тими державами, які ввели заборону», – заявив Качка.



Заступник міністра економіки зазначив, що, якщо польська сторона і надалі «буде наполягати на своєму праві, кожен раз як з рукава витягувати нові товари, які вона хоче заборонити», то Київ не буде це просто так залишати.



«Я не хочу, але мушу діяти таким чином, щоб забороняти у відповідь польські продукти. Це буде найгірший сценарій, з усіх, які ми закладали. Тому що знову ж таки базовий сценарій полягає в тому, що ми запропонували дуже дієвий механізм, який враховує інтереси польських аграріїв. У нас є робота координаційної платформи з Європейським Союзом, в які входять всі п’ять членів. Ми і сьогодні продовжуємо дискусії. Польща може долучитися. Також ми відкриті на двосторонні консультації. На жаль, на сьогоднішній день в мене не заплановано ніяких двосторонніх консультацій з польською стороною. Ми не будемо говорити мовою ультиматумів. Ми не повторюємо дії наших партнерів», – додав він.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам – Польщі, Угорщині, Словаччині – компроміс щодо української агропродукції. За його словами, українська сторона «буде надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги».

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15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії. Як йшлося в заяві Єврокомісії, Україна погодилася запровадити саморегулювання, щоб уникати викривлень на агроринках сусідніх із нею країн ЄС.

Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини.