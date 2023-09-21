Дуда: слова прем’єр-міністра Польщі щодо зброї для України неправильно витлумачили

Президент Польщі Анджей Дуда 21 вересня заявив, що коментарі прем’єр-міністра Матеуша Моравецького щодо припинення озброєння України були неправильно сприйняті на тлі наростаючої суперечки між двома країнами.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький раніше заявив: «Ми більше не передаємо зброю Україні, тому що зараз ми озброюємо Польщу більш сучасною зброєю».

За словами Дуди, які передає агентство AFP, Моравецький мав на увазі, «що ми не будемо передавати Україні нову зброю, яку зараз купуємо, оскільки ми модернізуємо польську армію».

«Оскільки ми отримуємо нову зброю від США та Південної Кореї, ми будемо вивільняти ту зброю, яка зараз є на озброєнні польської армії. Можливо, передамо її в Україну».

Після заяви Моравецького речник уряду Польщі Пйотр Мюллер уточнив, що Польща продовжить передавати Україні озброєння і боєприпаси в межах уже чинних контрактів.

«У контексті питань щодо постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює лише попередньо узгоджене постачання боєприпасів і озброєння. Це стосується і контрактів, укладеними з Україною. Це, серед іншого, найбільший закордонний контракт, підписаний польською збройовою промисловістю після 1898 року, – на постачання гаубиць «Краб», – заявив Мюллер, повідомило агентство PAP.

Він зауважив, що в Польщі досі працює хаб міжнародної допомоги для України.

«Нагадаємо, що в перші місяці війни Польща надала ключові для оборони України танки, бронетехніку, літаки і боєприпаси, які були необхідні, щоб зупинити напад Росії на Україну, а в майбутньому – на інші країни ЄС. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбивати напад Росії», – додав речник польського уряду.

Напередодні Варшава викликала українського посла, щоб передати протест через виступ українського президента Володимира Зеленського в ООН.



«З початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала наші чорноморські та азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників… Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», – заявив президент.

Після цього Міністерство закордонних справ України закликало «польських друзів відкинути емоції». У відомстві додали, що українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

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15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною.

Після одностороннього запровадження Польщею національної заборони на імпорт української агропродукції Київ подав до Світової організації торгівлі позов проти Варшави.



Після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Польща була однією з прихильників України та є одним із головних постачальників зброї для Києва. Значна частина зброї, яку США та інші країни надсилають в Україну, проходить через Польщу, яка межує з Україною на заході.



Польща також приймає близько мільйона українських біженців, які скористалися різними видами державної допомоги.