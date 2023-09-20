Польща викликала посла України через заяву Зеленського в ООН

МЗС Польщі викликало посла України та передало рішучий протест польської сторони заявам президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, йдеться у повідомленні.



«(Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський) передав рішучий протест польської сторони щодо вчорашніх заяв президента Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію», – йдеться в повідомленні МЗС.

Заступник глави польського МЗС Павел Яблонський зазначив, що ця теза є неправдивою щодо Польщі і що тиск на Варшаву на багатосторонніх форумах чи надсилання скарг до міжнародних трибуналів не є відповідними методами вирішення суперечок між країнами.

19 вересня президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, згадав про суперечку з деякими країнами ЄС щодо українського зерна, заявивши, що вони «влаштовують політичний театр» і «допомагають підготувати сцену для московського актора».

«З початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала наші чорноморські та азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких – якщо не всіх – захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю. Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», – заявив президент.