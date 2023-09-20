В українському МЗС закликали «відкинути емоції» після виклику Польщею посла України

Міністерство закордонних справ України закликало «польських друзів відкинути емоції» після повідомлення про те, що МЗС Польщі викликало посла України і передало «рішучий протест» польської сторони на заяви президента Володимира Зеленського під час засідання Генасамблеї ООН.

У МЗС України заявили, що «детально поінформовані» про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

«Під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка. Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

20 вересня МЗС Польщі повідомило, що викликало посла України. «(Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський) передав рішучий протест польської сторони щодо вчорашніх заяв президента Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію», – йдеться в повідомленні МЗС.

Яблонський зазначив, що ця теза є неправдивою щодо Польщі і що тиск на Варшаву на багатосторонніх форумах чи надсилання скарг до міжнародних трибуналів не є відповідними методами вирішення суперечок між країнами.

19 вересня президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, згадав про суперечку з деякими країнами ЄС щодо українського зерна.

«Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», – заявив президент.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у справі українського зерна він і польський уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів. Про це, як передає «Польське радіо», він сказав під час пресконференції в Нью-Йорку.

Дуда заявив, що Польща хоче максимально допомогти Україні, але має відстоювати свої інтереси. Також він закликав Україну пам’ятати про допомогу, яку вона отримує від Польщі.

Президент Польщі порівняв дії України із ситуацією потопельника, який хапається за соломинку.

«Україна піддається нападу Росії, вона, безсумнівно, перебуває в дуже складній ситуації. Вона хапається за все, що може. Чи можна мати до неї за це претензії? Ну, звичайно, можна. Чи потрібно нам діяти, щоб захистити себе від того, аби потопаючий завдав нам шкоди? Звісно, ми повинні діяти, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий заподіяв нам шкоду, тому що якщо потопаючий завдасть нам шкоди і втопить нас, він позбудеться допомоги», – заявив польський президент.

Анджей Дуда також повідомив, що запланована зустріч із Володимиром Зеленським не відбулася через перенесення часу його виступу на Асамблеї ООН. Анджей Дуда висловив сподівання, що розмова відбудеться пізніше.

Раніше повідомлялося, що президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда 19 вересня мали зустрітися у Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї ООН, щоб обговорити питання щодо українського зерна.

Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про односторонні обмеження.

Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини.