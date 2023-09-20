Зерно чи ще щось: чому погіршилися відносини між Україною і Польщею

Удар по НПЗ Кременчука і удар гібридною ракетою «Грім-Е1» по Куп'янську

Кременчуцький нафтопереробний завод. А напередодні сили РФ вдарили по Куп’янську гібридною ракетою «Грім-Е1». Внаслідок удару загинуло 6 цивільних. Уночі російській сили знову атакували Україну дронами типу «Шахед». Внаслідок атаки влучання зафіксовано у. А напередодні сили РФ вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару загинуло 6 цивільних.

Яка ситуація в цих регіонах. Чи побільшало атак та яка особливість модифікованого озброєння, яке там використовує армія РФ?

Президент України в ООН: Росія штовхає світ до останньої війни

«Злу не можна довіряти. Росія штовхає світ до останньої війни». Це цитати з виступу українського президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Чи вийшло в нього донести послання до світу? Та які зустрічі ще планує Зеленський на полях 78-мої сесії Генасамблеї ООН?

Україна і Польща: криза через зерно чи ще щось?

порівняв Україну з потопельником, який може потягнути на дно того, хто рятує. Так він прокоментував ситуацію з імпортом українського зерна. Що йому на це відповів Зеленський? Чому президенти країн досі не зустрілися, як планували. Та як зерно повипливає на стосунки Києва та Варшави? Президент Польщі, який може потягнути на дно того, хто рятує. Так він прокоментував ситуацію з імпортом українського зерна. Що йому на це відповів Зеленський? Чому президенти країн досі не зустрілися, як планували. Та як зерно повипливає на стосунки Києва та Варшави?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

Публікація у The New York: незалежне розслідування чи ...?

Які докази своєї версії наводять американські розслідувачі? І що про цю версію думають військові аналітики та українське керівництво.