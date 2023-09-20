Зерно чи ще щось: чому погіршилися відносини між Україною і Польщею

- Удар по НПЗ Кременчука і удар гібридною ракетою «Грім-Е1» по Куп'янську
Уночі російській сили знову атакували Україну дронами типу «Шахед». Внаслідок атаки влучання зафіксовано у Кременчуцький нафтопереробний завод. А напередодні сили РФ вдарили по Куп’янську гібридною ракетою «Грім-Е1». Внаслідок удару загинуло 6 цивільних.
Яка ситуація в цих регіонах. Чи побільшало атак та яка особливість модифікованого озброєння, яке там використовує армія РФ?
- Президент України в ООН: Росія штовхає світ до останньої війни
«Злу не можна довіряти. Росія штовхає світ до останньої війни». Це цитати з виступу українського президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Чи вийшло в нього донести послання до світу? Та які зустрічі ще планує Зеленський на полях 78-мої сесії Генасамблеї ООН?
- Україна і Польща: криза через зерно чи ще щось?
Президент Польщі порівняв Україну з потопельником, який може потягнути на дно того, хто рятує. Так він прокоментував ситуацію з імпортом українського зерна. Що йому на це відповів Зеленський? Чому президенти країн досі не зустрілися, як планували. Та як зерно повипливає на стосунки Києва та Варшави?
Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:
- Публікація у The New York: незалежне розслідування чи ...?
The New York опублікувало власне розслідування удару по ринку в Костянтинівці. Журналісти видання припускають, що це могла бути українська ракета з установки «Бук», що вийшла з ладу. В СБУ наполягають – це Росія вдарила по місту ракетою С-300.
Які докази своєї версії наводять американські розслідувачі? І що про цю версію думають військові аналітики та українське керівництво.
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