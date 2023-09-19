В Офісі президента відреагували на статтю New York Times щодо обстрілу Костянтинівки

В Офісі президента України відреагували на статтю New York Times щодо обстрілу ринку в Костянтинівці 6 вересня.



«Безумовно, поява в іноземних ЗМІ публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до нападу на Костянтинівку тягне за собою зростання конспірологічних теорій, а тому потребує перевірки та правової оцінки з боку слідчих органів. Суспільство обов’язково отримає відповідь на запитання, що саме сталося у Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в рамках неспровокованої війни», – написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



Він зауважив, що правоохоронні органи за замовчуванням проводять ретельне та детальне розслідування кожного випадку в рамках фіксації та документування російських воєнних злочинів.



«Також вивчаються обставини обстрілу Костянтинівки. У будь-якому разі юридична істина буде встановлена. Водночас не можна забувати: саме Росія розпочала вторгнення в Україну, і саме вона несе відповідальність за розв’язання війни в нашій країні. І саме Росія регулярно завдає масованих ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищаючи себе та свої території», – додав Подоляк.

Видання The New York Times заявило, що удар по ринку в місті Костянтинівка Донецької області, який 6 вересня спричинив загибель 16 і поранення понад трьох десятків людей, був «трагічною невдачею» українських військових, а не російським обстрілом. Про це видання повідомило, посилаючись на результати власного розслідування. У публікації йдеться, що трагедія стала наслідком несправності ракети протиповітряної оборони, випущеної з системи «Бук».

Після публікації The New York Times речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна випустила ракету «Бук», яка вразила місто.

«Навіть якщо це було зроблено ненавмисно, всім очевидно: повна демілітаризація київського режиму – це не просто вимога, а життєва необхідність», – сказала Захарова.

Водночас, як повідомила Служба безпеки України низці українських медіа, 6 вересня 2023 року по ринку у Костянтинівці вдарили російські війська, використовуючи С-300.

Джерело NV у СБУ зауважило, що автор цієї статті Томас Гіббонс-Неф (Thomas Gibbons-Neff) неодноразово просував російські наративи.



«Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну та нашу армію», – сказав співрозмовник.

Українська влада стверджувала, що це російські війська обстріляли 6 вересня ринок у Костянтинівці, який розташований у центральному районі міста. За інформацією правоохоронців, серед 16 загиблих наймолодший – юнак 2005 року народження.