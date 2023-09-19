«Ядерна вʼязниця»: як Росія перетворила ЗАЕС на велику катівню, залучивши «Росатом»

Російська армія та російська державна корпорація «Росатом» перетворили окуповану українську Запорізьку атомну станцію на катівню, а одного співробітника вбили – повідомила у своєму звіті організація Truth Hounds. Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС, і чи збільшуються ядерні загрози? Хто здійснює катування українських працівників електростанції, і хто причетний до організації цих тортур? Навіщо Росії потрібна ЗАЕС, і чи є ймовірність ухвалення санкцій проти «Росатому». Інформацію про це зібрав проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що загалом станом на 18 вересня у катівнях окупованого міста перебувають близько сотні жителів, з них близько двох десятків – це працівники ЗАЕС. Ця кількість періодично змінюється, адже декого російські військові відпускають через 1-2 тижні, а декого тримають у полоні місяцями.

повідомив, що загалом станом на 18 вересня у катівнях окупованого міста перебувають близько сотні жителів, з них близько двох десятків – це працівники ЗАЕС. Ця кількість періодично змінюється, адже декого російські військові відпускають через 1-2 тижні, а декого тримають у полоні місяцями. Ув'язнені зазнають регулярних моральних знущань та фізинчих тортур. Їх змушують підписати контракт із «Росатомом» чи взяти паспорт Росії. Часто їхні близькі не мають жодного зв'язку з ними. Найбільш жорстоких катувань зазнають люди, які відмовляються співпрацювати з окупантами, зазначив Орлов.

чи взяти паспорт Росії. Часто їхні близькі не мають жодного зв'язку з ними. Найбільш жорстоких катувань зазнають люди, які відмовляються співпрацювати з окупантами, зазначив Орлов. За його даними, 23 червня цього року окупанти викрали інженера з охорони праці Сергія Потинга , а 18 липня – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного . Згодом стало відомо, що обох чоловіків тримають у будівлі місцевого відділку окупаційної поліції.

, а 18 липня – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу . Згодом стало відомо, що обох чоловіків тримають у будівлі місцевого відділку окупаційної поліції. У будинках атомників окупанти неодноразово проводили обшуки. Також була інформація, що до Потинга російські військові застосовували жорсткі катування та фізичне насильство. Наразі немає жодної інформації про стан обох чоловіків. Невідомі ані причини їхнього викрадення, ані звинувачення, які їм висувають, зазначив міський голова Енергодара.

Про викрадення Потинга і Спартесного повідомляла також державна компанія України «Енергоатом», яка звернулася до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські військові.

Організація Truth Hounds, яка займається документуванням воєнних злочинів Росії в Україні, 19 вересня презентувала дослідження із назвою «Ядерна в’язниця: як «Росатом» перетворив найбільшу в Європі атомну електростанцію на катівню і як світ може це зупинити».

Юридичний директор організації Дмитро Коваль повідомив «Новинам Приазов’я», що проведене дослідження продемонструвало, що російська державна корпорація «Росатом» безпосередньо причетна до катувань, які здійснюють російські окупаційні сили над працівниками Запорізької АЕС.

Задокументували приклади, коли людей забирали до катівень прямо з кабінетів представників «Росатому» на ЗАЕС

«Ми задокументували, серед іншого, ті типи тортур, чи ті практики, які використовувалися для того, щоб чинити психічне та фізичне насильство щодо українських громадян. Це широке застосування так званого «тапіку» (польовий телефон, який застосовується для тортур струмом – ред.), використання води і занурення у воду як тортури, це побиття, це нелюдські умови тримання, коли тривалий час немає доступу до гігієни, до навіть їжі.

Ми також задокументували приклади, коли людей забирали до катівень прямо з кабінетів представників «Росатому» на ЗАЕС. Ми задокументували приклади, коли ставало очевидним, що працівники «Росатому», які присутні на ЗАЕС, не могли не знати про випадки катувань і про випадки зникнення українських працівників ЗАЕС. Ми задокументували випадки дзвінків від представників «Росатому» до тих до кого застосовувалися тортури, щоб їх переконати співпрацювати», – розповів він.

У більшості випадків «Росатом» не лише не вживав заходів реагування на катування українського персоналу, а часто навіть сприяв тому, щоб ці тортури відбулися, каже юрист.

ЗАЕС дуже чітко прив'язана до цих тортур через те, що саме викрадення чи захоплення, ув'язнення починалося на ЗАЕС

«Росатом» був залучений до цієї політики формування та здійснення політики катувань та нелюдського поводження на ЗАЕС. Самі тортури не обов'язково відбувалися і навіть не відбувалися на ЗАЕС. Як правило, вони проходили в інших місцях. Проте, ЗАЕС дуже чітко прив'язана до цих тортур через те, що саме викрадення чи захоплення, ув'язнення починалося на ЗАЕС, і через те, що особи були працівниками ЗАЕС, і що до них існували якісь начебто підозри в їх проукраїнській позиції, чи в тому, що вони якусь пропаганду здійснюють, чи вони служили десь, чи вони мають симпатії до України, чи просто вони не хочуть підписувати контракт з «Росатом», – наголосив Коваль.

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«Відповідальність і санкції»

Юрист також зауважив, що ці злочини вчиняли російські підрозділи, які знаходились на станції, а вже хто це конкретно – військові, чи це співробітники ФСБ – це інше питання.

Коваль висловив сподівання, що звіт компанії сприятиме ухваленню санкцій проти «Росатому», і що ця компанія згодом виплатить компенсації усім жертвам катувань. Також представники «Росатому», причетні до здійснення тортур, мають понести особисту кримінальну відповідальність за скоєння цих злочинів, вважає він.

Якщо бізнеси розуміють, що в них є великі репутаційні ризики через можливий контракт з «Росатомом», вони, можливо, відмовляться від цього

«Інформація, яка зібрана у звіті, може допомогти просуванню ідеї накладення санкцій безпосередньо проти «Росатому», або, як варіант, це зменшення введення кількості підприємств, бізнесів, які готові мати справу з «Росатомом». Це також важливий потенційний наслідок – публікації інформації про тортури. Тому що бізнес сьогодні дійсно орієнтований на прибуток, це не забереш, але крім всього іншого, він орієнтований і на дотримання певних стандартів.

Бізнеси змагаються зараз в тому, наскільки вони ближче до політики, яка враховує права людини, захист навколишнього середовища і так далі. Якщо бізнеси розуміють, що в них є великі репутаційні ризики через можливий контракт з «Росатомом», вони, можливо принаймні частина з них, відмовлятимуться від таких контрактів і від такої взаємодії», – додав юрист.

«Мілітарізація станції продовжується»

Рафаель Гроссі на брифінгу у Відні 11 вересня заявив, що дуже стурбований останніми вибухами на Запорізькій АЕС. За його словами, починає виникати низка технічних проблем, таких як довгострокова зупинка станції. Крім того, багато питань також мають наслідки для ядерної безпеки.

на брифінгу у Відні 11 вересня заявив, що дуже стурбований останніми вибухами на Запорізькій АЕС. За його словами, починає виникати низка технічних проблем, таких як довгострокова зупинка станції. Крім того, багато питань також мають наслідки для ядерної безпеки. Гроссі зазначив, що має намір продовжувати обговорювати ситуацію на найвищому рівні з українською і російською сторонами. Він також заявив, що МАГАТЕ прагне уникнути того, щоб АЕС стала повністю мілітаризованою або перетворилася на військову базу. За словами Гроссі, присутність російських військових на ЗАЕС помітна, але вона не зростає, важкої військової техніки на станції немає, запевнив очільник МАГАТЕ.

Водночас Гроссі 9 вересня повідомив, що еrсперти МАГАТЕ за тиждень зафіксували біля Запорізької АЕС понад 20 вибухів. За його словами, в районі електростанції, ймовірно, посилилася військова активність

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону 21 липня заявив, що Росія використовує ЗАЕС як військову базу і це робиться з порушенням усіх можливих норм безпеки, ядерного законодавства та міжнародного права.

в ефірі телемарафону 21 липня заявив, що Росія використовує ЗАЕС як військову базу і це робиться з порушенням усіх можливих норм безпеки, ядерного законодавства та міжнародного права. Окупаційна влада захопленої частини Запорізької області, своєю чергою, заявляє, що в обстрілах винні начебто українські військові. Про це, зокрема, 8 вересня написав у своєму телеграм-каналі представник місцевої окупаційної адміністрації Володимир Рогов.

Виконувач обов'язків голови Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що представники МАГАТЕ не мають повного доступу до всіх приміщень Запорізької АЕС, окупаційне керівництво станції його не надає.

Окупанти приховують від МАГАТЕ, що насправді відбувається на ЗАЕС

«На території ЗАЕС продовжує зберігатися зброя, вибухівка, відповідна техніка. Продовжується перетворення ЗАЕС на військову базу. Оскільки там мілітаризація зростає, МАГАТЕ не надається повний доступ до всіх ключових елементів територій, зон ЗАЕС. Окупанти відповідно приховують від МАГАТЕ, що насправді відбувається.

Проте МАГАТЕ все одно встановлювало, що майданчики заміновані, ідентифіковані міни, ідентифікована військова техніка, ідентифіковані також відповідно колючий дріт на покрівлях енергоблоків АЕС, ідентифікована конкретно збройна техніка в середині виробничих приміщень енергоблоків ЗАЕС – машині зали енергоблоків №1, 2, 3, 4 АЕС. На станцію проходять ті, хто їм (окупантам – ред.) потрібен, а непотрібні для безпечної та надійної експлуатації ядерної установки», – повідомляє голова Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.

«Завозять російський персонал»

Український персонал станції перебуває під шаленим тиском. Втім близько тисячі працівників, які там залишилися, відмовилися співпрацювати з окупаційним керівництвом і підписувати з ними контракти, каже Коріков.

Примушують їх оформлювати російські паспорти, укладати контракти з «Росатомом»

«Їх залякують, їх викрадають, катують. Я маю конкретні приклади того, що приходять прямо додому і б'ють, змушують таким чином, щоб людина виходила співпрацювати з окупантами. Є відповідні російські силові структури, які працюють з українським персоналом і примушують їх оформлювати російські паспорти, укладати контракти з «Росатомом», – стверджує експерт.

Він також зазначив, що на станції значно скоротилася чисельність ліцензованого українського персоналу. За його даними, рік тому кількість українського персоналу була на рівні 5 тис. осіб, зараз десь в межах 1 тис. На ЗАЕС активно завозять персонал з російських АЕС або з інших АЕС за межами Росії.

Питання санкцій проти «Росатому» у зв'язку з діями російських окупаційних сил на Запорізькій АЕС зараз обговорюється, додав посадовець. За його словами, працює комісія «Єрмака-Макфола» (міжнародна експертна група – ред.), тривають відповідні двосторонні консультації.



«Просто ця робота знаходиться за межами компетенції Державної інспекції з ядерного врегулювання, це є питання високого рівня, «мирної формули» президента Зеленського, але це відбувається і результати її вже будуть більш помітні найближчим часом», – запевнив Коріков.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Ситуація погіршується»

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС, який був очевидцем дій російських військових після окупації станції, Олег Дудар розповів, що безпекова ситуація, пов’язана з експлуатацією об'єкта, лише погіршується.

«Нашого українського персоналу залишилось дуже мало, експлуатаційного я маю на увазі, десь може там відсотків 15. Поїхав (з Росії – ред.) некваліфікований персонал, яким казали, що вони будуть спостерігачами за процесом, щоб «українці не зробили нічого поганого там».

Ну, звісно українські фахівці довели, що вони суперспеціалісти. Коли приїхали робітники з Росії і були вимушені якісь перемикання обладнання робити, для них це був шок, деякі навіть втрачали свідомість від емоційної напруги, коли це робили», – стверджує Дудар.



У випадку аварії, працівники, які приїхали з Росії, не знатимуть, що робити, вважає він. Фахівець пояснює це низьким рівнем експлуатації АЕС у РФ, де інструкції з безпеки суттєво відрізняються.

Є такі зміни, де жодного нашого фахівця немає на щиті керування, жодного! У випадку аварії, вони не знатимуть, що робити

«Вони не зможуть працювати, станція і блоки залишаються беззахисними, якщо вони будуть керувати. Є такі зміни, де жодного нашого фахівця немає на щиті керування, жодного! Це – порушення!

І мені дуже дивно, коли я бачу, що ті інспектори МАГАТЕ, які присутні на майдані запорізькій станції зараз, звітують своєму пану Гроссі про те, що ніяких таких зауважень і порушень правил безпеки вони не бачать. Бо це порушення безпеки, коли приходять і керують люди, які не мають права це робити», – наголосив він.

Дудар підтвердив, що коли російські військові викрадають когось із працівників ЗАЕС, їх утримують у катівнях і намагаються схилити до співпраці.

«На підвалах» ще дуже багато наших патріотів, робітників станції

«Їх забирають на декілька діб, тримають в дільниці, «на підвалах» трошки.. Ну я не скажу, що це саме ті тортури, але ж проводять «виховну роботу», як вони кажуть. І повертають таких пом’ятих трошки людей, але вони виходять і розказують, що «на підвалах» ще дуже багато наших патріотів, робітників станції, які вже дуже довго там сидять і їх не збираються відпускати.

Це «русская любовь», «русский мир», він тільки так може прийти – через тортури, через погрози, вони тільки силою можуть примусити любити», – додав він.

Росія тримає ЗАЕС під своїм контролем лише для шантажу, оскільки для вироблення електроенергії тримати її немає сенсу, вважає фахівець.

«Ядерний шантаж Кремля вже не працює»

Політолог Олег Саакян також зазначив, що Росія використовує ядерну загрозу виключно для шантажу, і вона не зацікавлена у застосуванні ядерної зброї. Бо в такому випадку сама ж і програє.

Це скоріше інструмент геополітичного тиску, шантажу, жорстких перемовин, але це не зброя до використання

«Ядерна зброя – це зброя стримування. Чинна доктрина передбачає, що ядерна зброя захищає країну власника ядерної зброї від нападу на неї, перш за все ядерного нападу. І, відповідно, це скоріше інструмент геополітичного тиску, шантажу, жорстких перемовин, але це не зброя до використання.

Тому що всі розуміють, що використання ядерної зброї може запустити ланцюгову реакцію, ми опинимось в абсолютно іншому світі, з абсолютно іншими правилами гри, якщо цей світ ще продовжить своє існування», – зауважив він.

Зараз ядерний шантаж Росії вже не працює настільки ефективно, як раніше, каже політолог.

«Вже відбоялися. Спочатку в Україні такі постійні погрози Росії викликали роздратованість, зрештою лють, і тепер вже на кшталт байдужості. Навпаки є усвідомлення того, що потрібно перемагати Росію якомога швидше, і не можна йти на поводу в цього шантажу.

На Заході це усвідомлення приходило повільніше і не прийшло ще всюди. Ядерна карта вже не відіграє тієї пекельної і страшливої функції, яка їй передбачалася від самого початку, яку Росія намагалася створити», – зазначив політолог.

«Яблуко розбрату»

Саакян також підкреслив, що введення санкцій проти «Росатому» – одна з найболючіших і найдратівливіших тем на Заході. Він пояснює це серйозним рівнем співпраці окремих держав, зокрема, Угорщини, Туреччини, з «Росатомом». Також є проєкти по інших державах, які ще не повністю згорнуті або їх взагалі не збираються згортати.

«Тому введення санкцій проти «Росатому» – це одне з тих «яблуко розбрату». Спробувати ввести дієві серйозні санкції по «Росатому» – це ризики розсваритися як всередині ЄС, так і всередині НАТО, і не отримати бажаного результату, але продемонструвати свою слабкість», – каже він.

Росія це чудово розуміє, але знаючи те, що ця ситуація може змінюватися, вони намагаються навпаки наростити цю співпрацю, додав політолог.

Найбільшу в Європі атомну електростанцію – Запорізьку АЕС і – російська армія захопила в ніч на 4 березня 2022 року, перед цим обстрілявши ядерний об'єкт. Місто Енергодар, біля якого розташована АЕС, теж було окуповане.