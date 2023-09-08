У МАГАТЕ кажуть про «понад 20 вибухів на ЗАЕС» за тиждень

На території Запорізької атомної електростанції «за останній тиждень пролунало багато вибухів», повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, через трохи більше ніж рік після того, як МАГАТЕ встановило «постійну присутність» на найбільшій в Європі атомній електростанції, щоб допомогти запобігти аварії під час війни в Україні, «загальна ситуація на об’єкті залишається вкрай нестабільною».

Починаючи з минулої суботи, 2 вересня, «команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів» протягом трьох днів, а за останні кілька днів вдалося зафіксувати ще кілька, зазначив Гроссі.

«Повідомлення, які я отримую від наших фахівців, свідчать про те, що вибухи сталися на деякій відстані від Запорізької АЕС», – заявив генеральний директор Гроссі.

Він додав, що, «як і раніше, глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція під час підвищеної військової напруженості в регіоні».

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити ці дані через окупацію ЗАЕС російськими військовими.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.