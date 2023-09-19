«Росатом» перетворив окуповану ЗАЕС на катівню, одного співробітника вбили – Truth Hounds

Російська державна корпорація з атомної енергії «Росатом», яка контролює Запорізьку АЕС з березня 2022 року, та її агенти були повністю поінформовані та навіть залучені до переслідування працівників станції. Про це йдеться в дослідженні «Ядерна в’язниця: як «Росатом» перетворив найбільшу в Європі атомну електростанцію на катівню і як світ може це зупинити» – його 19 вересня презентує українська організація Truth Hounds, яка обʼєднує документаторів та розслідувачів міжнародних злочинів.

«Свідки розповіли Truth Hounds про цілу мережу місць незаконного утримання на ЗАЕС та в місті Енергодарі, де цивільних піддають катуванню та нелюдському поводженню, зокрема застосовують побиття, катування електричним струмом, удушення, імітацію страт, погрози зґвалтуванням тощо. Росіяни утримують десятки людей у переповнених маленьких камерах, призначених для двох-чотирьох осіб. Увʼязненим дозволяють їсти їжу, яку їм приносять родичі, але тих, хто не мають рідних, змушують випрошувати їжу та воду в інших затриманих. За даними української влади, з березня 2022 року в Енергодарі близько тисячі людей були затримані та піддані катуванню. Щонайменше в одному підтвердженому випадку співробітника станції Андрія Гончарука, який працював водолазом, закатували до смерті», – йдеться в пресрелізі Truth Hounds.

Дослідники твердять, що агенти корпорації «Росатом» на станції самі бували присутні на катуваннях чи допитах співробітників станції.

«Свідки, яких опитали Truth Hounds, повідомляють, що співробітники «Росатому» зазвичай не брали безпосередньої участі в актах тортур, але без їхнього відома це «було б неможливим». Крім цього, від перших днів переходу станції під контроль «Росатому» його працівники разом з офіцерами ФСБ РФ почали масово проводити «бесіди зі співробітниками ЗАЕС». Це була скоординована спроба залякати працівників атомного об'єкта та примусити їх підписувати нові трудові контракти з «Росатомом», – вказують розслідувачі.

У Truth Hounds нагадують, що операції та контракти «Росатому» далі активні в 54 країнах. «Далі вести бізнес з ядерним гігантом, який відіграє ключову роль у незаконному привласненні найбільшої атомної електростанції в Європі та є спільником у скоєнні міжнародних злочинів, є неприпустимим», – вважають дослідники.

Найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – перебуває під російською окупацією із початку березня 2022 року. Як і саме місто Енергодар, на території якого вона розташована. При цьому, в ООН наголошують: напади та захоплення об’єктів атомної енергетики неприпустимі, це суперечить міжнародному та гуманітарному праву – зокрема, Женевській конвенції.

У травні 2022 року управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомило про підозру чотирьом командирам зведеного підрозділу батальйонних тактичних груп національної гвардії РФ. Всі вони, за версією слідства, причетні до силового захоплення атомної електростанції.

Журналістам «Схем» (Радіо Свобода) вдалося встановити, хто саме керував операцією із захоплення ЗАЕС, і в чиїх руках зараз доля та безпека найбільшого атомного об’єкта в Європі.