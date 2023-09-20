Болгарія збирається припинити імпорт соняшника з України – прем’єр

Влада Болгарії збирається «найближчим часом» припинити імпорт насіння соняшнику з України, йдеться в заяві прем’єр-міністра Миколи Денкова, пише БНР.

Чиновник каже, що «рішення було ухвалене після багатогодинних переговорів з протестуючими проти імпорту української агропродукції фермерами».

За словами прем’єра, «імпорт насіння українського соняшнику продовжиться, як тільки його квота буде узгоджена з Києвом».

«Я матиму розмову з прем’єр-міністром України (Денисом Шмигалем – ред.), в якій поясню, що в ході сьогоднішніх дискусій (20 вересня – ред.) ми обговорили, що буде певна квота для Болгарії, і ця квота буде дозволена для імпорту в Болгарію тільки після того, як ми уточнимо, наскільки вона велика і про що йдеться. У найближчій перспективі ми не дозволимо імпорт насіння соняшнику з України», – підкреслив Денков.

Він також запевнив, що «поки не було виявлено жодних порушень вимог щодо якості сільськогосподарської продукції, що імпортується з України».

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії. Як йшлося в заяві Єврокомісії, Україна погодилася запровадити саморегулювання, щоб уникати викривлень на агроринках сусідніх із нею країн ЄС.

Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини.