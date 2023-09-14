Байден призначив Пенні Пріцкер спецпредставницею з питань економічного відновлення України

Президент США Джо Байден оголосив про призначення колишнього міністра торгівлі Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника з питань економічного відновлення України.



Як йдеться у заяві Білого дому, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.



«Це включає мобілізацію державних і приватних інвестицій, формування пріоритетів донорів і роботу з відкриття експортних ринків і підприємств, закритих внаслідок жорстоких нападів і руйнувань Росії. Спецпредставник Пріцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, в тому числі через координаційну платформу G7, щоб забезпечити взаємодоповнюваність та взаємопідсилення міжнародних зусиль», – заявив Байден.



Крім того, за його словами, спецпредставник Пріцкер допоможе українському уряду здійснити реформи, необхідні для зміцнення економіки України.

Пенні Пріцкер є досвідченим державним службовцем, колишнім міністром торгівлі та, як зауважують в Білому домі, має глибокі родинні зв’язки з Україною.

За даними Forbes, сім’я Пріцкер – одна з найбагатших у світі, їхні загальні статки перевищують 30 млрд доларів, джерело багатства – Hyatt Hotels Corp.

У жовтні 2015 року на той час міністр торгівлі США Пенні Пріцкер відвідала Україну, зокрема, село Великі Пріцьки Київської області – звідси її предки наприкінці 19 століття поїхали до США.