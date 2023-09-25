Зеленський провів нараду з членами уряду щодо зернового експорту

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня провів нараду із урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту.

«Провів нараду і з урядовцями та Офісом щодо нашого зернового експорту. Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати», – йдеться у заяві українського лідера за підсумками засідання.

За його словами, «Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна і це повністю раціонально».

Також Зеленський додав, що «поступово прибираються емоції з цієї теми за більшістю питань». Він уточнив, що «робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить».

«Третє: я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, очікуємо і від інших трьох країн-сусідів», – сказав президент.

Зеленський додав, що «Євросоюз - це простір для взаєморозуміння та співпраці».

Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про односторонні обмеження.

Натомість Болгарія підтримала ідею припинити обмеження імпорту українського зерна, а Румунія, на яку зараз припадають найбільші об’єми експорту й подальшого транзиту української агропродукції, утрималась від запровадження односторонніх заборон. Бухарест заявив, що «залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів».