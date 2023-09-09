Генсек ООН «абсолютно не розуміє», що відбувається в Україні – Подоляк

Генсек ООН Антоніу Ґутерріш «не зацікавлений у тому, щоб війна закінчилась справедливим фіналом», зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Так радник ОП відреагував на слова генсека ООН про те, що «сторони хочуть продовжувати війну». Крім того, Подоляк зазначив, що «ці слова – абсурд».

«Це чітко фіксує позицію Ґутерріша як людини, яка абсолютно свідомо не розуміє, що відбувається в Україні. Абсолютно не зацікавлена у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом. Абсолютно залежна від російської точки зору на цю війну», – додав він.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами, а також наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Cекретар РНБО Олексій Данілов 23 липня заявив, що головною метою ракетних атак РФ на Одесу та регіон є спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. Він додав, що через акт залякування Москва намагається упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування зернового коридору.