Україна розчарована «слабкою» декларацією G20 – МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування «слабким текстом» підсумкової декларації саміту G20 та «запропонувало свій варіант у частині щодо агресії Росії проти України».

«Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас у частині щодо агресії Росії проти України «Групі двадцяти» немає чим пишатися», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці.

Він додав, що, «вочевидь, участь української сторони у саміті G20 дозволила б його учасникам краще зрозуміти ситуацію». У цьому контексті речник МЗС акцентував, що принцип «нічого про Україну без України» залишається «ключовим як ніколи».

Речник МЗС також навів фрагмент тексту декларації із виправленнями формулювань «війна в Україні» на «війна проти України», «українська криза» на «російська війна або агресія проти України», «всі країни мають діяти відповідно до Статуту ООН» на «Росія має діяти відповідно до Статуту ООН» тощо.

«Ось як могли б виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності», – зауважив Ніколенко.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який зараз у рамках ротації головує в G20, повідомив, що учасникам «Групи двадцяти» вдалося погодити декларацію саміту в Делі, що проходить у ці вихідні. Моді також оголосив про ухвалення документа, головні розбіжності щодо якого пов’язували з російським вторгненням в Україну.

Моді назвав узгодження документа «результатом напруженої роботи».

У декларації йдеться про те, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Хартії ООН. Також наголошується, що необхідно утримуватися від погроз та дотримуватися принципу територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої з держав. Окремо наголошується на неприпустимості застосування або погроз застосування ядерної зброї.

Водночас у документі вказано, що є «різні погляди та оцінки ситуації» в Україні.

Агентство France-Presse у зв’язку з погодженням тексту декларації пише, що останніми роками країнам-членам G20 все важче знаходити консенсус, оскільки позиції ключових учасників об’єднання вкрай різняться з таких питань як війна Росії проти України, а також щодо заходів у рамках боротьби зі зміною клімату.

Раніше під час першого дня роботи саміту «Групи двадцяти» у Делі повідомлялося про прийняття до об’єднання Африканського союзу. Тепер у G20 двадцять один учасник, включаючи Євросоюз, який був єдиним повноправним членом-блоком.

На нинішньому саміті G20 не присутні лідери Росії та Китаю – Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Замість російського президента на саміт у Делі прибув голова МЗС Сергій Лавров.