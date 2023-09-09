Учасникам саміту G20 вдалося погодити підсумкову декларацію

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який зараз у рамках ротації головує в G20, повідомив, що учасникам «Групи двадцяти» вдалося погодити декларацію саміту в Делі, що проходить у ці вихідні. Моді також оголосив про ухвалення документа, головні розбіжності щодо якого пов’язували з російським вторгненням в Україну.

Моді назвав узгодження документа «результатом напруженої роботи».

У декларації йдеться про те, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Хартії ООН. Також наголошується, що необхідно утримуватися від погроз та дотримуватися принципу територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої з держав. Окремо наголошується на неприпустимості застосування або погроз застосування ядерної зброї.

Водночас у документі вказано, що є «різні погляди та оцінки ситуації» в Україні.

Агентство France-Presse у зв’язку з погодженням тексту декларації пише, що останніми роками країнам-членам G20 все важче знаходити консенсус, оскільки позиції ключових учасників об’єднання вкрай різняться з таких питань як війна Росії проти України, а також щодо заходів у рамках боротьби зі зміною клімату.

Раніше під час першого дня роботи саміту «Групи двадцяти» у Делі повідомлялося про прийняття до об’єднання Африканського союзу. Тепер у G20 двадцять один учасник, включаючи Євросоюз, який був єдиним повноправним членом-блоком.

На нинішньому саміті G20 не присутні лідери Росії та Китаю – Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Замість російського президента на саміт у Делі прибув голова МЗС Сергій Лавров.