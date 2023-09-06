Голова Верховної Ради візьме участь у саміті G7 в Японії

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук починає робочий візит до Японії – про це він повідомив 6 вересня.

«Попереду – важливі двосторонні зустрічі з колегами-головами парламентів країн «Великої Сімки», а також виступ у межах першої сесії Саміту «Агресія Росії проти України та міжнародний порядок», – заявив він.

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За словами Стефанчука, саміт буде концентруватися на підтримці України в протидії російській агресії.

Раніше пресслужба парламенту повідомила, що Руслана Стефанчука запросили як спеціального гостя. Програма передбачає низку двосторонніх зустрічей і виступ спікера Ради перед учасниками саміту.