Голова Верховної Ради візьме участь у саміті G7 в Японії

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук починає робочий візит до Японії – про це він повідомив 6 вересня.
«Попереду – важливі двосторонні зустрічі з колегами-головами парламентів країн «Великої Сімки», а також виступ у межах першої сесії Саміту «Агресія Росії проти України та міжнародний порядок», – заявив він.
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За словами Стефанчука, саміт буде концентруватися на підтримці України в протидії російській агресії.
Раніше пресслужба парламенту повідомила, що Руслана Стефанчука запросили як спеціального гостя. Програма передбачає низку двосторонніх зустрічей і виступ спікера Ради перед учасниками саміту.
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