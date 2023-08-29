WSJ: гарантії безпеки для України можуть оформити у 2024 році

США та європейські союзники розробляють гарантії безпеки для України, але укладення таких угод може закінчитися не раніше 2024 року. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. За їхніми даними, переговори з Києвом розпочали лише США та Великобританія, найближчими тижнями до них має приєднатися Франція.



За словами співрозмовників видання, вироблення гарантій для України є досить трудомістким процесом. Поки що в учасників угод, що готуються, немає єдиної думки про те, якими саме мають бути зобов’язання сторін. Їм також необхідно обговорити з Києвом, якими можуть бути майбутні військові потреби України, пише The Wall Street Journal.



За даними джерел видання, Європа побоюється, що якщо перемогу на президентських виборах у США в 2024 році здобуде Дональд Трамп, він спробує скоротити обсяги коштів, що виділяються Києву.



Крім того, європейські чиновники мають бути впевнені в тому, що оборонні підприємства Євросоюзу зможуть допомогти Україні, не знижуючи потреб західних військових у поповненні запасів. При цьому не у всіх держав ЄС рівень оборонної промисловості можна порівняти з американським, йдеться у публікації.



Київ та Вашингтон розпочали переговори про гарантії безпеки для України на початку серпня. Пізніше до них приєднався Лондон. Українська сторона сподівається, що перші угоди вдасться укласти до кінця року.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що двосторонній договір із США щодо гарантій безпеки для України має бути схожим на «ізраїльську модель».

Декларація G7 про підтримку України передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 й іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Станом на 26 серпня, за словами Зеленського, до цієї декларації приєдналися майже 30 країн.