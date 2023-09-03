Подоляк оцінив «ризики» для України після виборів у США

У США «не приймуть капітуляцію після виборів президента», тому Україна й надалі отримуватиме необхідну допомогу, зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що сьогодні існує думка про те, що вибори в тій чи іншій країні, у тому ж числі й США, «змінять формат підтримки України або ж взагалі припинять її». Проте, Подоляк запевнив, що такого не станеться.

«Тому що для того, щоб дійсно припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти і прямо сказати: «ми боїмося Росії; ми хочемо програти слабкій Росії; ми завжди брехали вам, що такі базові цінності, як свобода і демократія, варті того, щоб їх захищати; ми хочемо, щоб у світі панував хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія....», – пояснив радник Офісу президента України.

За словами Подоляка, «жодна країна світу після виборів не прийме капітуляцію демократії, у зв’язку з чим Україна продовжуватиме отримувати всебічну підтримку до справедливого фіналу в цій війні».

«Тому не витрачайте свої емоції на оцінку фейків, проросійської пропаганди та відвертої дурості», – додав Подоляк.

Президентські та парламентські вибори в Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року. Наразі головним кандидатом на посаду президента від демократів є чинний голова Білого дому Джо Байден, а від республіканців – Дональд Трамп.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, «майбутні вибори в США безумовно матимуть вплив на підтримку України, який може бути позитивним або ж негативним».