США: Трамп не визнав себе винним за звинуваченнями, висунутими в Джорджії

Колишній президент Сполучений Дональд Трамп не визнав себе винним за кримінальними звинуваченнями, висунутими проти нього в штаті Джорджія. Він також виступив проти того, щоб процес розпочався якомога раніше – як просять деякі інші обвинувачені у цій справі – та попросив виділити його справу в окреме провадження.

Заява про невизнання провини означає, що Трамп, який претендує на висування своєї кандидатури на пост президента від Республіканської партії у 2024 році, може не бути присутнім особисто на суді наступного тижня, коли йому офіційно будуть висувати обвинувачення.

Трампа звинувачують у Джорджії у 13 кримінальних злочинах. Звинувачення пов’язані з оскарженням Трампом результатів виборів президента США 2020 року, коли у Джорджії він з невеликим відривом поступився демократу Джо Байдену. У обвинувальному висновку стверджується, що Трамп та пов’язані з ним люди чинили тиск на чиновників штату з метою змінити результати голосування та призначити виборників, які голосували б за Трампа, а не за Байдена.

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Звинувачення, висунуте у середині серпня, стало четвертим кримінальним звинуваченням проти колишнього президента. Справа, відкрита у Вашингтоні, також пов’язана зі спробою оскаржити результати виборів, зокрема зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року. Процес у цій справі розпочнеться у березні наступного року, у розпал республіканських праймеріз.

Також у березні Трамп постане перед судом штату Нью-Йорк у справі про виплату грошей порноакторці, а у травні – перед федеральним судом у Флориді у справі про неналежне поводження з федеральними секретними документами. За жодною з чотирьох справ він не визнав себе винним. Він звинувачує адміністрацію Байдена в політичному переслідуванні.

Прокурори округу Фултон у Джорджії домагаються початку судового процесу у жовтні. Адвокати Трампа виступають за те, щоб суд розпочався вже після виборів 2024 року, у яких колишній президент сподівається взяти участь. За опитуваннями, він із великим відривом лідирує у боротьбі за висування у президенти від республіканців, незважаючи на кримінальні справи. Висунення звинувачень та участь у судах не є перешкодою для участі у виборах.