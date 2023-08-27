Трамп на «тюремних» сувенірах зібрав понад 7 млн дол для своєї передвиборчої кампанії – ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп, який має намір знову балотуватися на посаду, розпочав випуск сувенірів зі своїми фотографіями, зробленими у в’язниці штату Джорджія. Виручені від продажу коштів він спрямовує на свою передвиборчу кампанію. На сьогодні він зібрав у такий спосіб 7,1 мільйона доларів.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на передвиборчий штаб Трампа, лише минулої п’ятниці від продажу «тюремних» сувенірів мільярдеру вдалося заробити 4,18 мільйона доларів. Це рекордна цифра доходу від таких продажів в історії США.

Передвиборний штаб Трампа пропонує в інтернеті футболки, плакати, наклейки та охолоджувачі для напоїв з «тюремним» фото та підписом «Ніколи не здавайся» за ціною від 12 до 34 доларів.

25 серпня Дональда Трампа формально заарештували у в’язниці столиці штату Джорджія Атланті. Окружна прокуратура округу Фултон висунула йому звинувачення в змові з метою незаконної зміни результатів президентських виборів у цьому окрузі. Відразу після процедури його відпустили під заставу.