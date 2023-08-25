США: Трампа формально арештували і відпустили під заставу

Колишній президент США Дональд Трамп 24 серпня був формально заарештований і відразу відпущений під заставу. Процедура пройшла у в’язниці міста Атланта. Окружна прокуратура округу Фултон, де розташована Атланта, висунула йому звинувачення в змові з метою незаконної зміни результатів президентських виборів у цьому окрузі.

Дональд Трамп прилетів до Атланти з Нью-Джерсі приватним літаком. У супроводі поліцейського ескорту він прибув до в’язниці, де у нього взяли відбитки пальців, а також зробили фото під арештом – процедура, яку проходять усі заарештовані.

Через двадцять хвилин після прильоту він повернувся до аеропорту, де зробив кілька заяв для преси, наполягаючи на тому, що він не зробив нічого незаконного, назвавши звинувачення «пародією на правосуддя».

В обвинувальному висновку, оприлюдненому минулого тижня, міститься 13 звинувачень. У рамках цієї справи у порушенні законів штату Джорджія звинувачуються ще 18 осіб, серед яких радники та помічники Дональда Трампа.

Наступною процедурою в досудовому процесі має стати поява обвинувачених перед суддею, де їм формально висунуть звинувачення і поставлять запитання, чи визнають вони себе винними. Дональд Трамп може за згодою судді уникнути цієї процедури. Коли може розпочатися судовий процес над Дональдом Трампом, – невідомо.