Суд в Джорджії встановив для Трампа заставу у 200 тисяч доларів

Колишній президент США Дональд Трамп повинен буде внести 200 тисяч доларів як заставу для того, щоб залишатися на волі до початку судового процесу у справі про спробу незаконно змінити результати президентських виборів 2020 року в штаті Джорджія. Таке рішення ухвалив суддя округу Фултон у Джорджії Скотт Макаффі.



Суддя також зажадав від Трампа утриматися від будь-яких спроб залякування свідків у цій справі, а також створення перешкод у роботі правосуддя. Суддя попередив колишнього президента, що це стосується заяв Трампа в соціальних мережах.



У понеділок адвокати Дональда Трампа та окружний прокурор Фані Вілліс погодились із цими умовами. Ця домовленість виключає необхідність проведення судових слухань, у ході яких суддя зазвичай ухвалює рішення про утримання заарештованого під вартою або звільнення його під заставу. Згідно з процедурою, Трамп буде формально заарештований і одразу звільнений. За правилами штату Джорджія, у нього відберуть відбитки пальців та зроблять фотографії. Дональд Трамп оголосив на своїй сторінці у соціальних мережах про те, що він прибуде до Атланти у четвер для проходження цієї процедури.

Дональд Трамп вважає звинувачення політично мотивованою спробою зірвати свою передвиборчу кампанію. Минулого тижня Трампу та ще 18 обвинуваченим було висунуто звинувачення за 41 кримінальним пунктом у зв’язку зі спробами змінити його поразку на виборах у Джорджії 2020 року.

Трамп був президентом Сполучених Штатів з 2017 до 2021 року, програвши в 2020-му вибори конкуренту від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп уже оголосив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах у листопаді 2024 року.

Нині проти нього є принаймні чотири судові позови, включно з кримінальними справами.