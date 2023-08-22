Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Суд в Джорджії встановив для Трампа заставу у 200 тисяч доларів

Дональд Трамп вважає звинувачення політично мотивованою спробою зірвати свою передвиборчу кампанію.

Колишній президент США Дональд Трамп повинен буде внести 200 тисяч доларів як заставу для того, щоб залишатися на волі до початку судового процесу у справі про спробу незаконно змінити результати президентських виборів 2020 року в штаті Джорджія. Таке рішення ухвалив суддя округу Фултон у Джорджії Скотт Макаффі.

Суддя також зажадав від Трампа утриматися від будь-яких спроб залякування свідків у цій справі, а також створення перешкод у роботі правосуддя. Суддя попередив колишнього президента, що це стосується заяв Трампа в соціальних мережах.

У понеділок адвокати Дональда Трампа та окружний прокурор Фані Вілліс погодились із цими умовами. Ця домовленість виключає необхідність проведення судових слухань, у ході яких суддя зазвичай ухвалює рішення про утримання заарештованого під вартою або звільнення його під заставу. Згідно з процедурою, Трамп буде формально заарештований і одразу звільнений. За правилами штату Джорджія, у нього відберуть відбитки пальців та зроблять фотографії. Дональд Трамп оголосив на своїй сторінці у соціальних мережах про те, що він прибуде до Атланти у четвер для проходження цієї процедури.

Дональд Трамп вважає звинувачення політично мотивованою спробою зірвати свою передвиборчу кампанію. Минулого тижня Трампу та ще 18 обвинуваченим було висунуто звинувачення за 41 кримінальним пунктом у зв’язку зі спробами змінити його поразку на виборах у Джорджії 2020 року.

Трамп був президентом Сполучених Штатів з 2017 до 2021 року, програвши в 2020-му вибори конкуренту від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп уже оголосив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах у листопаді 2024 року.

Нині проти нього є принаймні чотири судові позови, включно з кримінальними справами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG