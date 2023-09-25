У Єврокомісії розповіли, скільки Україна заробила влітку на агроекспорті

У Єврокомісії підрахували, скільки сільськогосподарської продукції вдалося вивезти з України з 22-го травня до 23-го серпня 2023 року. В цей період прикордонні з Україною країни ЄС були закриті для імпорту українських пшениці, кукурудзи, насіння ріпака та соняшника, а Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Завдяки смугам солідарності (маршрути, що дозволяють Україні експортувати зерно річкою, автодорогами, залізницею) до ЄС виїхало понад 53 мільйони тонн сільськогосподарської продукції, в тому числі близько 48 млн тонн зернових, олійних та іншої супутньої продукції.

«За оцінками, цей експорт приніс Україні близько 38 мільярдів євро загального доходу, але за той же час Україна також імпортувала 34 мільйони тонн товарів через шляхи солідарності на суму близько 70 мільярдів євро. Це свідчить про те, що наше економічне партнерство зростає як за рахунок експорту, так і імпорту», – заявила у Брюсселі Адіна Велян, єврокомісарка з транспорту.

Єврокомісарка також зазначила, що за серпень 2023-го через смуги солідарності вдалося експортувати близько чотирьох мільйонів тонн агропродукції з України, тоді як під час їхнього запуску цей показник був удвічі нижчим, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Усі сторони також інвестували значні кошти в інфраструктуру, включаючи промисловість. За останній рік це окупилося. Ми перевершили початкові очікування щодо обсягів транспортування смугами солідарності, і ці лінії фактично стали порятунком для України», – зазначила Велян.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо прогнозу на вересень, Велян зазначила, що є сподівання «принаймні зберегти хороші цифри, які маємо зараз».

«Зараз ми чекаємо на деякі покращення у жовтні, наприклад, на Сулинському каналі, і сподіваємося, що це також вплине на збільшення потужності того, що ми можемо туди відправляти (…). На інших лініях солідарності, – дорогах, таких як Польща, все ще є невикористана пропускна здатність (…). Ми зможемо збільшити цифру в чотири мільйони тонн», – резюмувала Велян.

17 липня Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив і продовольства не виконано. З 18 липня російські війська розпочали майже щоденні обстріли Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру України.