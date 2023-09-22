Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

В уряді Польщі заявили про готовність обговорювати з Україною поставки зерна, якщо фермери будуть захищені

«Я радий, що Україна почала розмовляти з нами» – Роберт Телус

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що готовий обговорювати з Україною постачання зерна, якщо «будуть захищені інтереси польського фермера і українське зерно не потрапить до Польщі».

«Я радий, що Україна почала розмовляти з нами, а не через наші голови з Європейським Союзом або окремо з різними країнами за межами нас», – сказав міністр журналістам TVN24, повідомляє CNN.

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною.

Читайте також: ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву в питанні імпорту української агропродукції

Після одностороннього запровадження Польщею національної заборони на імпорт української агропродукції Київ подав до Світової організації торгівлі позов проти Варшави.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG