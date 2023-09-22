В уряді Польщі заявили про готовність обговорювати з Україною поставки зерна, якщо фермери будуть захищені

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що готовий обговорювати з Україною постачання зерна, якщо «будуть захищені інтереси польського фермера і українське зерно не потрапить до Польщі».



«Я радий, що Україна почала розмовляти з нами, а не через наші голови з Європейським Союзом або окремо з різними країнами за межами нас», – сказав міністр журналістам TVN24, повідомляє CNN.

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною.

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Після одностороннього запровадження Польщею національної заборони на імпорт української агропродукції Київ подав до Світової організації торгівлі позов проти Варшави.