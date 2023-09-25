В Одесі знайшли другого загиблого внаслідок нічної атаки – Кіпер

В Одесі під завалами виявили другого загиблого через російську нічну атаку на місто, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Щойно під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу», – написав він.

Раніше він повідомив про одного загиблого внаслідок ракетної атаки. За словами Кіпера, загиблі працювали вночі в приміщенні, де зберігалося зерно.

Цієї ночі армія РФ масовано била по Одещині дронами-камікадзе, ракетами «Онікс» і «Калібрами». Влада повідомила про влучання у припортову інфраструктуру, руйнування морського вокзалу в Одесі, будівлі привокзального готелю, зерносховища.

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Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Кропива, ціллю атаки була передусім припортова інфраструктура та місця зберігання зерна і руйнування там є суттєвими.