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Влада повідомила про загиблу людину в Одесі після атаки військ РФ, ще одну – шукають

Через нічну атаку військ РФ по Одещині є влучання у припортову інфраструктуру, руйнування морського вокзалу в Одесі, будівлі привокзального готелю, зерносховища

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської нічної атаки по Одесі одна людина загинула.

«У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – повідомив посадовець у Telegram.

Він уточнив, що постраждала жінка, про яку повідомлялося раніше, отримує медичну допомогу в лікарні.

Також, за даними ОВА, під час атаки на Одесу було пошкоджено газову підстанцію, наразі центр міста тимчасово залишився без газопостачання.

У Міненерго заявили, що в Одеській області пошкоджено електромережі, знеструмлено понад тисячу споживачів. Тривають ремонтні роботи.

Цієї ночі армія РФ масовано била по Одещині дронами-камікадзе, ракетами «Онікс» і «Калібрами». Влада повідомила про влучання у припортову інфраструктуру, руйнування морського вокзалу в Одесі, будівлі привокзального готелю, зерносховища.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Кропива, ціллю атаки була передусім припортова інфраструктура та місця зберігання зерна і руйнування там є суттєвими.

За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу з боку Росії – 12 крилатих ракет морського базування «Калібр», 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс», 19 ударних БПЛА «Shahed-136/131». Українські військові знищили 11 крилатих ракет «Калібр» та усі дрони.

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