Влада повідомила про загиблу людину в Одесі після атаки військ РФ, ще одну – шукають

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської нічної атаки по Одесі одна людина загинула.

«У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – повідомив посадовець у Telegram.

Він уточнив, що постраждала жінка, про яку повідомлялося раніше, отримує медичну допомогу в лікарні.

Також, за даними ОВА, під час атаки на Одесу було пошкоджено газову підстанцію, наразі центр міста тимчасово залишився без газопостачання.

У Міненерго заявили, що в Одеській області пошкоджено електромережі, знеструмлено понад тисячу споживачів. Тривають ремонтні роботи.

Цієї ночі армія РФ масовано била по Одещині дронами-камікадзе, ракетами «Онікс» і «Калібрами». Влада повідомила про влучання у припортову інфраструктуру, руйнування морського вокзалу в Одесі, будівлі привокзального готелю, зерносховища.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Кропива, ціллю атаки була передусім припортова інфраструктура та місця зберігання зерна і руйнування там є суттєвими.

За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу з боку Росії – 12 крилатих ракет морського базування «Калібр», 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс», 19 ударних БПЛА «Shahed-136/131». Українські військові знищили 11 крилатих ракет «Калібр» та усі дрони.