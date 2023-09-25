Армія РФ била вночі по Одещині 19 БПЛА, «Калібрами» та «Оніксами». Військові повідомили про руйнування

Цієї ночі армія РФ запустила по Одещині 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети «Онікс». Також було застосовував 12 «Калібрів» із складними траєкторіями руху різними областями.

«Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. 19 «шахедів» та 11 «Калібрів» збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 «Калібру» над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість – в небі над Одещиною», – йдеться в Telegram-повідомленні Сил оборони півдня України.

Повідомляється про влучання у припортову інфраструктуру.

«Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. «Оніксами» зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали», – повідомили військові.

ДОПОВНЕНО Згодом у Повітряних силах ЗСУ також додали, що крім того, за минулу добу протиповітряною обороною було знищено три ударні БПЛА «Ланцет» та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала жінка.

Уночі армія РФ запустила з Чорного моря у різних напрямках дрони-камікадзе та крилаті ракети по Україні. Найбільше під удар потрапила Одещина. Дані по регіонах уточнюються.