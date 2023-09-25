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Політика

«Онікс» на Одесу: удар по морпорту. Як Путін зупинить наступ ЗСУ? Вибухи в Курську

  • Надзвукові протикорабельні ракети «Онікс», «Калібри» та «Шахеди». Українські військові повідомили, що вночі армія Росії атакувала Одесу. Куди цілили? Які наслідки? Запитаємо у представників місцевої влади.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • Українські війська просуваються вглиб окупованої частини Запорізької області, заявляють у американському Інституті вивчення війни. Командувач Таврійського напрямку генерал Тарнавський: каже, що ЗСУ вже прорвали лінію оборони російських сил біля села Вербове на Запоріжжі. Деталі дізнаємося в представника ЗСУ. Ситуацію на фронті обговорюємо з аналітиком Євгеном Диким.
  • В день міста російського Курська його атакували дрони – та так, що святковий салют місцевій владі довелося скасувати. В ГУР неофіційно повідомляють про влучання в будівлю ФСБ та по аеродрому. Говоримо про це та про те, що відбувається в Севастополі після ракетних атак на місто цими днями. Чи дійсно це «нова реальність», як про це говорить окупаційна влада?
  • Окупанти на Донеччині ввели військову цензуру, заборонили збиратися на мітинги та ввели комендантську годину. Місцевому населенню заборонили без дозволу виїжджати будь-куди, окрім Росії. До чого тут готуються та чого бояться? Поговоримо.

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