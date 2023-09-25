Армія РФ уночі запустила у різних напрямках по Україні БПЛА та крилаті ракети. На Одещині є влучання

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі армія РФ запустила з Чорного моря у різних напрямках дрони-камікадзе та крилаті ракети по Україні.

Повідомлялося про запуск у бік Одещини «шахедів», надзвукових протикорабельних ракет «Онікс» та «Калібрів» у бік Одещини. У регіоні активно працювала система протиповітряної оборони.

Станом на ранок 25 вересня дані по регіонах аналізують і систематизують.

Уже відомо про ситуацію на Одещині від голови ОВА Олега Кіпера.

«На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м.Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні», – повідомив Кіпер.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.