Нічна атака військ РФ по Кривому Рогу – виникла пожежа на промисловому об’єкті

Під час повітряної атаки військ РФ над Кривим Рогом у Дніпропетровській області було збито безпілотник, унаслідок падіння уламків виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста, повідомив у Telegram голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Було збито БПЛА над нашим містом. Через падіння уламків виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Пожежу вже ліквідовано. Головне – без втрат. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було», – повідомив Вілкул.

У Кривому Розі вся інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні заклади працюють стабільно, додав він.

За даними Дніпропетровської ОВА, двічі війська РФ атакували вночі Нікопольський район. З важкої артилерії били по Покровській сільській та Мирівській громадах.

«Зайнялася суха трава – полум’я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.