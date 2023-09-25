У сепаратистському регіоні Придністров’я вночі могли впасти уламки ракети С-300

У молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя цієї ночі могли впасти уламки ракети С-300, таким типом озброєння, серед іншого, армія РФ атакує Україну.

Як повідомляє Молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на публікації місцевих сепаратистських ресурсів, у селі Кіцкани виявили залишки ракети. Приблизно о першій годині ночі жителі цього села, а також Тирасполя і Бендер чули звук вибуху.

Повідомляється, що залишки ракети С-300 впали у саду. Вибух міг статися у повітрі, бойова частина ракети, ймовірно, застрягла у землі, але не вибухнула. Жертв і потерпілих немає.

Офіційного підтвердження чи спростування інформації наразі немає.

Цієї ночі армія РФ атакувала Одещину, яка межує з Молдовою.

З липня, коли Москва вийшла із «зернової угоди», що дозволяла безпечно транспортувати зерно через Чорне море, Росія посилила атаки на інфраструктуру експорту українського зерна в Одеській та Миколаївській областях.

З початку російського вторгнення в Україну кілька уламків ракет вже падали на території Молдови, в населені пункти на кордоні з Україною. Також повідомлялося про рештки ракет С-300, походження яких не було офіційно встановлено.