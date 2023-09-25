Російські сили вранці обстріляли Херсонщину авіабомбами, є загиблий – ОВА

Обстріли Херсонщини посилилися, російські сили почали використовувати вдвічі більше авіабомб, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок) речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його словами, зранку 25 вересня російські війська вдарили по правому берегу Дніпра на Херсонщині, зокрема авіабомби скидали на населені пункти Миколаївка та Львове. Толоконніков повідомив, що комунальні служби вже виїхали працювати на місце прильотів та допомагати людям лагодити шибки, двері і дах.

«Посилили обстріли, вони почали вдвічі більше використовувати авіабомб, і тому зараз треба нашим містянам дослухатися до повітряної тривоги», – пояснив Толоконніков.

Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у телеграмі, що зранку російська авіація атакувала Берислав, скинувши на місто чотири авіабомби.

«Одна з них влучили по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Інформація уточнюється», – написав він.

Водночас Толоконніков в ефірі Радіо Свобода зауважив, що російські сили обстрілювали Миколаївку на Херсонщині і напередодні, зокрема скинули щонайменше вісім авіабомб. Загалом внаслідок російської атаки на Херсонщину 24 вересня поранені 13 людей, двоє – загинули.

«Загалом 13 людей постраждали внаслідок російських атак, двоє загинули. Семеро людей в Херсоні, п’ятеро людей у Бериславі і одна людина у Львовому», – додав речник.

Російські сили щонайменше тричі за 24 вересня обстріляли Херсон і прилеглі громади. Зранку били артилерією, вдень та ввечері запускали керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу у Херсоні поранення зазнала, зокрема, 49-річна жінка-охоронець, яка перебувала на території підприємства. Про це в телеграм каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.