У Херсоні за день через російські обстріли постраждали щонайменше 6 людей – влада

Внаслідок російських обстрілів Херсона у неділю постраждали шестеро людей, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

«Відомо вже про 6 постраждалих цивільних осіб внаслідок ворожих обстрілів Херсона сьогодні вдень. Херсонці отримали поранення різного ступеня важкості. Всім постраждалим надана медична допомога. Також до медичних закладів звертаються люди, які були поранені раніше», – повідомив він.

Вдень повідомлялося, що армія РФ здійснила скид КАБ на одне з підприємств Херсона.

Крім того, раніше сьогодні російські війська вдарили з авіації по Бериславу, загинула жінка, троє людей, в тому числі поліцейський – постраждали. Ще один авіаудар армія РФ здійснила по селу Львове – загинув чоловік.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.